La tienda “Centro de Cuba” abre sus puertas en Placetas

Una nueva tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) ha abierto sus puertas en Placetas, provincia de Villa Clara. Productos de aseo y alimentación se pondrán a la venta, así como electrodomésticos y motocicletas.

Ubicada en el boulevard de Placetas, la tienda forma parte de la red de establecimientos que hoy operan en esa moneda para vender alimentos y artículos de primera necesidad. La noticia ha sido acogida con escepticismo por varios usuarios que dejaban sus comentarios en las redes.

Personas esperan apertura de la nueva tienda en MLC

Para muchos ciudadanos, esta dolarización de la tienda no hará más que acentuar la desigualdad entre los cubanos, distinguiendo a aquellos que reciben remesas o pagos en divisas y los que solo tienen moneda nacional, o los cada vez más inservibles pesos convertibles (CUC).

La reconversión de la tienda “Centro de Cuba” no ha estado exenta de polémica. Para muchos usuarios, la preocupación principal era cómo podrían comprar los productos de primera necesidad que allí se venden (y no en otros sitios), si no tenían familiares que enviasen remesas o trabajos remunerados en dólares.

Cliente en la tienda Centro de Cuba / Radio Placetas

Para otros, la noticia no aclaraba por qué ahora se vendían en esa tienda productos que habían desaparecido repentinamente de las tiendas en CUC, y además, más caros. La decisión de abrir estas tiendas en MLC surgió de la noche a la mañana y provocaron malestar entre la población que habían visto esfumarse ciertos productos del mercado en CUC, y aparecer en las estanterías de las nuevas tiendas, con precios mucho más elevados.

Productos del mercado de la tienda Centro de Cuba / Radio Placetas

En ese sentido, la directora general de Tiendas Caribe, Ana María Ortega Tamayo justificaba en julio que los productos eran recién comprados, y que habían llegado a la Isla con solo 72 horas de antelación a la apertura de las tiendas. “No hemos restado de la red o guardado mercancías”, declaró en un intento de eximir a la administración de responsabilidades.

“No logramos satisfacer la demanda, creciente a partir de la escasez de otros productos”, reconoció la directora. Es por ello que, en declaraciones a Radio Placetas, el gerente Jorge Félix Meneses Pérez enfatizaba que “cada cliente tendrá derecho a comprar con su tarjeta magnética un solo producto electrodoméstico de cada variedad que se oferta, y el resto de los productos se venderá de forma regulada, no más de cinco unidades de cada uno”.

Aires acondicionados en la tienda Centro de Cuba / Radio Placetas

Asimismo, Meneses especificó que los productos que se vendían anteriormente en esta tienda “fueron trasladados a la Tienda Recaudadora de Divisas (TRD) “Los Laureles”, donde se continúa fomentando la venta de productos en CUC y Moneda Nacional”.

Para poder realizar sus compras en “Centro de Cuba”, los clientes tendrán que presentar el carnet de identidad y la tarjeta magnética, que es intransferible.

Motos eléctricas en la tienda Centro de Cuba / Radio Placetas

A propósito de esto, un usuario de Facebook comentaba en tono mordaz: “Y los mercenarios recargando a sus familiares esas tarjetas para que no se mueran de hambre. Increíble… ¡una tienda en una moneda que no tiene el pueblo!”.

Un sentimiento este bastante extendido entre la población cubana que batalla diariamente por conseguir algo de comida en medio del desabastecimiento y las interminables colas que muchas veces terminan en violencia y represión policial. Una usuaria de Facebook lo resumía en una sola frase: “una falta de respeto al pueblo cubano son estas tiendas”.