Ray Fernández a ETECSA: "Me has estado timando por demasiado tiempo"

El trovador cubano Ray Fernández se ha sumado a la ola de denuncias que desde hace meses están teniendo lugar contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, por el robo de datos móviles.

"Me has estado timando por demasiado tiempo", dijo el trovador, y compartió una imagen en Facebook que hace alusión a un ladrón.

"ETECSA... definitivamente me has derrotado. ¡no doy crédito a lo ingenuo que he sido. Me has estado timando por demasiado tiempo. ¡Y me da tres pepinos, quien se moleste y salga en tu defensa... mira: ¡pfrrrrrr! ¡Trompetilla!", dijo el carismático músico cubano.

Finalmente Ray Fernández agregó: "¡Ni un peso más!"

No obstante, aunque Fernández o cualquier otro cliente quisiera, no podría prescindir de los servicios de ETECSA y pasarse a otra compañía, pues esta controla el monopolio de las comunicaciones en la Isla.

En el post del trovador muchos criticaron los servicios de la empresa.

"Por gusto mi vida... mira cuantas temporadas llevamos de cuarentena y no ha regalao ni medio mega...ahh pero los sms de Minsap no han faltado", dijo una internauta.

"ETECSA significa: Entre Tanto Extorsionaremos Cubanos Sin Acobardarnos. Y hay que reconocer, Ray, que tienen berocos!", comentó otro.

No han sido pocas las veces que ETECSA ha sido criticada por el robo a sus clientes. En una ocasión, la periodista cubana Julita Osendi definió a la compañía como “la más fraudulenta de las empresas que existen en este país”.

Osendi dijo además que “si no hay competencia, si no hay dónde escoger... ¡seguiremos en las mismas!”.