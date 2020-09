María Vargas celebra el cumpleaños de su hija con Alexander Delgado con una notable ausencia

Sofía, la hija menor del cantante cubano de música urbana Alexander Delgado, fruto de su fugaz relación con la cubana María Vargas Aventín, acaba de cumplir cuatro años de edad.

En honor a la pequeña, este fin de semana su madre celebró una gran fiesta temática en un centro infantil de Québec (Canadá), ciudad en la que reside junto a la niña, que estuvo inspirada en el dibujo animado infantil Frozen.

Como no podía ser de otra manera, Sofía se convirtió en la gran anfitriona del convite mientras lucía ante sus amigos un largo traje de tul y una corona digna de princesas de cuentos de hadas.

María Vargas compartió en su perfil de Instagram algunos vídeos de la fiesta en los que aparece Sofía de lo más feliz rodeada de los invitados mientras le cantaban Feliz cumpleaños y momentos después abriendo algunos de los regalos que le obsequiaron por su día.

"Gracias a todos por venir y celebrar con Sofía su cumpleaños número 4. Gracias a todos ustedes que día a día están al tanto de ella y me envían tantos mensajes tan bonitos, muchas gracias de corazón", expresó María Vargas en agradecimiento a todos los que acudieron a la actividad.

Aunque en las imágenes se pueden ver que varios fueron los amigos y familiares de María Vargas que se dieron cita en el cumpleaños de Sofía, hubo una notable ausencia que destacó durante la fiesta: la de Alexander Delgado.

El líder de la popular agrupación de reguetón Gente de Zona no estuvo presente en la reunión y muchos fueron los seguidores de María que hicieron alusión a ello a través de comentarios que le dejaron en la propia publicación en los que además le desearon a la niña un feliz cumpleaños.

"Y Alexander brilló por su ausencia. Felix cumpleaños Sofía", "Felicidades mi niña, Dios te llene de bendiciones que el resto tú mamá se encarga", "No te hace falta un padre cuando tienes una madre que te ama con todo su corazón, eres una princesa" o "Qué linda y por suerte no le hace falta la hipocresía del padre, yo no sé como pueden hacerse los que quieren a un hijo y otro no y no le temen a la justicia divina de Dios. Felicidades por ser tan buena madre", son algunos de los mensajes que recibió la cubana.

La existencia de Sofía se hizo pública en diciembre de 2017 cuando María Vargas reveló en exclusiva a la cadena de televisión Telemundo que tenía una hija fruto de su romance en Canadá con El Monarca.

Además de la noticia que en su día acaparó titulares, la cubana presentó una demanda de paternidad que exigía a Alexander Delgado que reconociese a Sofía como su hija y una petición de una pensión alimentaria y ayuda económica para su manutención.

A este le siguió una prueba de ADN que realizó María Vargas a Sofía en Miami (Florida) para apoyar que sus palabras eran ciertas y que la pequeña era hija del líder de Gente de Zona.

Aunque después de conocer los resultados Alexander Delgado reconoció públicamente a Sofía como su hija legítima, la polémica siempre ha estado marcada por las constantes acusaciones de María Vargas al cantante urbano por la falta de atención hacia la menor.

