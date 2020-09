Cubano se queja de la calidad del arroz de la bodega: "¿Pensarán que somos puercos?"

Un cubano se quejó de la calidad del arroz que estaban distribuyendo por la libreta de abastecimiento.

“Llevo más de una semana sin poder comer en paz por el arroz que vino a la bodega. No hay quien le meta el diente, señores. ¿Esta gente gorda del Ministerio de alimentos pensarán que somos puercos?”, escribió Jorge Luis Arias en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Y lo más lindo es que no hay donde poder comprar arroz por la libre, en Cuba ni el arroz es libre. Yo mañana voy a hacerle una foto para que ustedes vean que clase cochinada es eso”, expuso. “Jamás en mi vida he comido un arroz tan cochino como el que vino a la bodega”, agregó en un comentario.

“Pero qué crees, ellos mandan a sus esclavas en la cocina a escogerlo mientras se sientan a decidir cómo distribuir las tripas a la población, y el que sobre le dicen: Guárdalo ahí, que ese es el que vamos a mandar para la gente de Boyeros”, dice un usuario al pie de la publicación.

“Es asqueroso el arroz, como bien dices no hay quien le meta el diente, parece alimento para animales”, comenta otro.

En cambio, la periodista Iliana Hernández dijo que el arroz que había recibido de la cuota de este mes estaba “riquísimo”. “Como siempre, ellos lo arreglan todo así, a unos poquitos le dan algo con calidad y a la mayoría lo peor”, apuntó. Sin embargo, el autor de la publicación aseguró que, en su caso, en 21 años nunca había visto “un arroz tan asqueroso”.

El mismo usuario, Jorge Luis Arias, criticó la víspera la medida del toque de queda impuesta en La Habana desde el pasado 1 de septiembre, la cual se activa a partir de las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

“Hay que decirlo: Las medidas de 7 p.m. a 5 a.m. han resultado una de las medidas más absurdas que se han hecho, el propósito de ellas por más que he intentado buscarle lo bueno y lo que nos beneficia a todos, no se lo encuentro”, escribió en Facebook.

“Está bien que prohibieran fiestas privadas y públicas (la de las casas, la de los parques, las discotecas y los bares) pero no poder salir de tu casa y si lo haces 2 000 o 3 000 pesos de multa es por lo mínimo injusto y cruel cuando el salario promedio de un trabajador es de 800 pesos al mes”, lamentó más adelante.

El gobierno cubano anunció recientemente que invertiría en la producción de arroz en la Isla. Según la Presidencia de Cuba, se pasaría en el país se plantar arroz durante 240 días al año, en las campañas de frío y de primavera, a hacerlo en mayores números de noviembre a febrero, un periodo en el que se pueden garantizar, como promedio, cinco toneladas por hectárea, de acuerdo con los cálculos administrativos.

La propuesta surgió de un intercambio que sostuvo el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su vicepresidente Salvador Valdés Mesa, con científicos y expertos que trabajan en temas de "soberanía alimentaria y nutricional".

En junio, Japón donó equipos a la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, en la provincia de Sancti Spíritus, para ayudar en la producción de arroz, un grano altamente demandado por la población cubana, pero que en estos momentos escasea en todo el país, como todos los alimentos.