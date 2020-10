Médico habanero envía mensaje a doctor expulsado de beca en Las Tunas: "No estás solo"

Un médico habanero, que prefiere mantenerse en el anonimato, envía un mensaje, a través de CiberCuba, al doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de una residencia estudiantil en Las Tunas, donde vivía mientras hacía la especialidad de Neurocirugía en el Hospital provincial Ernesto Che Guevara.

"El doctor Alexander Pupo Casas tiene que saber que no está solo. Por lo menos yo pienso como él. El médico en Cuba es un trapo. No doy la cara porque estoy haciendo la residencia en cirugía en uno de los mejores hospitales del país y no puedo darme el lujo de perderla, ahora como están las cosas. De momento, no voy a enfrentar a la fiera de frente. Más temprano que tarde les llegará su hora", escribe a este diario.

Él asegura que también se ha visto ante una comisión disciplinaria de alto nivel por decir lo que piensa. "Fui amenazado con la expulsión y me convidaron a que no me metiera donde no me llaman", cuenta desde La Habana.

Además de dar muestras de solidaridad, aprovecha para denunciar las condiciones precarias en las que trabaja un médico en Cuba. "Hace unos días me sentí mal en la guardia. Tenía un cuadro febril ajeno al coronavirus y me expulsaron del hospital a las diez de la noche, en medio de un toque de queda y a nadie le preocupó si pasé la noche debajo de una mata o de un puente o a la intemperie", afirma.

"En el lugar donde trabajo, teóricamente uno de los mejores hospitales del país, ha habido déficit de antibióticos, de instrumentos para trabajar, se ha operado con huecos en el techo, la limpieza es un desastre sobre todo los baños, la calidad de la comida para qué decir y de eso tengo fotos".

Muestra para probarlo, una imagen de un plato de arroz blanco y huevo frito, que les dieron de comer en el hospital al equipo de cirujanos al que él pertenece después de salir del quirófano.

Este médico habanero no es el primero en mostrar su solidaridad con el doctor expulsado de la beca en las Tunas por criticar en Facebook las desigualdades del país y las prebendas de la clase dirigente. Ante la avalancha de críticas del sector oficialista y la campaña de desprestigio orquestada en su contra, finalmente, el joven doctor optó por abandonar su carrera.

También mostró su apoyo el doctor Manuel Guerra, que ya criticó que Pupo Casas ha sido víctima de su "totalitario e injusto Gobierno".

El doctor Manuel Guerra ha ido, además, a visitar a la familia con niños en huelga de hambre en el portal de la sede del Obispado de Holguín, después de que miembros de milicias paramilitares afines al Gobierno y conocidas como Brigada de Respuesta Rápida, asaltaran su casa.

En una situación incluso peor a la de Pupo Casas está el joven estudiante de cuarto año de Medicina José Carlos Santos Belaunzaran, expulsado de la Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa por enzarzarse en Facebook en una pelea acalorada sobre política con un cuadro del Partido Comunista en el Mariel, llamado Yosbany Iglesias, que dio parte a la Seguridad del Estado.

Iglesias, a preguntas de CiberCuba, no desmintió que por su culpa, un joven estudiante de Medicina haya perdido la oportunidad de cumplir el sueño de su vida: estudiar Medicina.