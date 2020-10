Madre de la niña Paloma reclama justicia: “Que se haga el juicio ya”

La madre de la niña Paloma Domínguez Caballero, fallecida en septiembre de 2019 tras recibir una vacuna en Cuba, publicó en sus redes sociales un desgarrador video en el que denuncia la demora en el proceso penal por la muerte de su hija y reclama que se realice el juicio al culpable.

En una alocución en su cuenta de Facebook, Yaima Caballero recalcó que durante todo este año ha exigido que se le haga justicia a su bebé, y que se acabe de determinar la persona que cometió el crimen responda por ello.

“No sé qué tan engorrosos han sido los trámites, que han tenido que tomarse mucho tiempo para que alguien pague por eso. Hace dos meses se obtuvo una fecha para ese juicio, para esa enfermera que supuestamente mató sin querer a mi niña y se suspendió por el tema del coronavirus”, relató.

“Yo estoy haciendo este video porque ayer se acabó el encierro, se acabó la cuarentena en La Habana. Me imagino que hoy o mañana a más tardar, ya me den la fecha, porque eso tiene que tener prioridad”, agregó.

Yaima aclaró que aunque nada de lo que haga podrá devolverle a la niña, sí le debe que se le haga justicia y que alguien pague por su muerte.

Entre lágrimas, reveló que hay otras personas que están involucradas en el incidente, que no dicen nada.

“Muchas personas que saben que hicieron las cosas mal, sin embargo, yo nunca mencioné ni nombres ni hice denuncias de otras personas que estuvieron involucradas, ni de otros profesionales. Siempre me quedé bien calladita”, recordó.

En otro momento, comparó el interés que le presta la prensa oficialista cubana a sucesos en otros países, con el silencio que se guarda en relación con el crimen de Paloma.

“Todos sabemos que en el mundo mueren niños todos los días, pero de la manera que fue, no, a ella la mataron y no pasó nada. No ha pasado más nada. En Estados Unidos se murió George Floyd y se pasaron meses hablando en el noticiero todos los días, ahora se enfrentaron los dos candidatos y en la Mesa Redonda…., no, no, no. No le pueden dar más importancia a las cosas que pasan afuera cuando a las cosas que están sucediendo dentro, que están ahí”, cuestionó.

“Yo soy súper fuerte, y estoy bien; yo puedo con todo lo que venga. Pero se lo debo a ella, pobrecita”, subrayó.

Yaima describió todo el proceso que vivió antes de quedar embarazada de Paloma, y las irregularidades de las que está plagado el sistema de atención de salud cubano.

“Me pasé años tratando de quedar embarazada, años haciendo tratamientos y pagando consultas, dando dinero a donde quiera que iba. Siempre tenía que ir con dinero, hasta que lo conseguí. Aguantando maltratos y todo el cinismo con que te tratan donde quiera que tú vas. Por eso siempre iba con dinero y regalos, a mí nadie me venga a dar muela de gratis ni nada de eso”, denunció.

“Cuando logré embarazarme no te puedo explicar, una felicidad increíble. Llevaba años tratando de salir embarazada, pero eso era una cosa mía, eso no le importaba a nadie, yo siempre igual para todo el mundo, sufriendo la frustración esa”, dijo.

La madre de la bebé fallecida recordó que por esa misma razón, siempre cuidó mucho a la niña, al punto de quizás sobreprotegerla un poco.

“No se me cayó del balcón, ni se me cayó de la moto, ni la llevé a la playa y me descuidé. Yo fui a vacunarla para que no se me enfermara, podía haberlo hecho después, pero quise ir ese día. No puedo seguir viviendo con este sentimiento de culpa porque me voy a morir, me va a dar un infarto, no puedo. Alguien tiene que pagar por esto, pero tiene que pagar ya”.

“Porque yo no tengo la culpa, en la confianza como siempre está el peligro, y en la sobreprotección de mierda que siempre tenía. No me arrepiento de nada, de cómo la cuide y cómo la sobre protegí, pero alguien tiene que pagar por eso, ya no quiero esperar más”, añadió.

Yaima expresó sus dudas en la justicia cubana y su temor de que el responsable del hecho no sea castigado con el rigor que amerita un suceso como lo es la muerte de un niño.

“La enfermera está presa, pero no se sabe qué va a pasar. Y aquí el año que viene te meten una sanción, que si 10 meses, 12 meses separada de su centro de trabajo y la mandan pa’ su casa. Que ahí todo es un descaro y todo el mundo lo sabe”, criticó.

“Nadie le ha dado importancia a eso, de ella no se habla, la única que habla de ella soy yo, mes tras mes, durante un año, y yo necesito que esta pesadilla acabe. El sufrimiento es para toda la vida, pero yo necesito que esto acabe”, agregó.

“Que se haga un juicio, que se sancione a la persona que supuestamente la mató, a la supervisora de esa que la mató, a la que no verificó la vacuna. Al custodio que según dice la gente, vio a la enfermera que sacó el bulbo de ahí, porque se desapareció. Ahí tiene que pagar todo el mundo, si cuando en una empresa roban todo el mundo paga, desde el que limpia el mundo hasta el administrador”, recalcó.