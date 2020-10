EE.UU. emite alerta de medida para impedir que miembros de partidos comunistas inmigren al país

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió una alerta sobre una medida que impide que miembros de partidos comunistas inmigren al país.

En el Manual de políticas de USCIS, existe una medida aprobada por el Congreso entre la Primera Guerra Mundial y la década de 1950, que establece la inadmisibilidad basada en la membresía o afiliación con el Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario.

"La membresía o afiliación al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario es inconsistente e incompatible con el Juramento de Lealtad de Naturalización a los Estados Unidos de América, que incluye el compromiso de "apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos", aclara.

El comunicado explica que el motivo de inadmisibilidad para la membresía o afiliación con un partido comunista o cualquier otro partido totalitario es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas por el Congreso para abordar las amenazas a la seguridad de los Estados Unidos.

"En general, a menos que esté exento de otra manera, cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario (o subdivisión o afiliada), nacional o extranjera, es inadmisible en los Estados Unidos. Este motivo de inadmisibilidad solo se aplica a los extranjeros que buscan el estatus de inmigrante, como los extranjeros dentro de los Estados Unidos que solicitan ajustar el estado al de un residente permanente legal", aclaran.

Por su parte, el abogado de inmigración cubanoamericano, Wilfredo Allen, declaró al medio ADN Cuba que la alerta no contempla nuevas normativas ni modificaciones a la política de inmigración de Estados Unidos.

"USCIS tiene potestad desde los años 40 del pasado siglo para investigar e impedir que alguien que haya sido miembro de partidos comunistas obtenga residencia en Estados Unidos. Ello, a menos que lleve una separación de cinco años de la organización política", sostuvo.

Allen también explicó que el tiempo de separación de un Partido para la obtención de la ciudadanía es de 10 años.

Según refiere el abogado, en algunos casos un miembro del partido comunista puede pedir un perdón para obtener su residencia antes de los cinco años.

"El perdón se puede o no otorgar por nexos familiares cercanos, madres, hijos o cónyuges que no son miembros y son residentes o ciudadanos estadounidenses; y por un interés nacional de Estados Unidos. Aunque den perdón para la residencia antes de los cinco años, no hay perdón para los 10 años que hay que estar separado de la militancia comunista para la ciudadanía", indicó.

Esta ley no aplica para personas cuya membresía o afiliación “es o fue involuntaria, o es o fue únicamente cuando era menor de 16 años de edad, por aplicación de la ley, o con el propósito de obtener empleo, raciones de alimentos u otros elementos esenciales de la vida”.

El abogado dijo al citado medio que desconocía por qué USCIS emitió la alerta, y aclaró que siempre ha habido restricciones serias para impedir la naturalización o residencia legal de represores y miembros de partidos comunistas.

Dichas medidas, no obstante, no comprometen los procesos de visados.

“USCIS no tiene la potestad de otorgar visas. Sólo y exclusivamente las otorga el Departamento de Estado a través de sus consulados. Los cónsules tienen discreción completa de otorgar visas a miembros de partidos comunistas o no otorgarlas solamente por haber sido miembros de esas organizaciones”, señaló Allen.