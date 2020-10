Fijan nueva fecha de juicio por la muerte de la niña Paloma en Cuba

Las autoridades cubanas fijaron una nueva fecha de juicio por la muerte de la niña Paloma en Cuba, quien murió repentinamente en la Isla el pasado luego de recibir una vacuna en un hospital.

La madre de la pequeña, Yaima Caballero, anunció en sus redes sociales que ahora el juicio tendrá lugar el próximo 16 de octubre.

"Tengo que exigir para que se me preste atención, para los que creen que no se resuelve nada denunciando, muchas gracias a todos por el apoyo", dijo la madre.

Citación al juicio

Hace unos días la madre de Paloma Domínguez Caballero denunció la demora en el proceso penal por la muerte de su hija y reclamó que se realice el juicio al culpable.

“No sé qué tan engorrosos han sido los trámites, que han tenido que tomarse mucho tiempo para que alguien pague por eso. Hace dos meses se obtuvo una fecha para ese juicio, para esa enfermera que supuestamente mató sin querer a mi niña y se suspendió por el tema del coronavirus”, sostuvo.

“No se me cayó del balcón, ni se me cayó de la moto, ni la llevé a la playa y me descuidé. Yo fui a vacunarla para que no se me enfermara, podía haberlo hecho después, pero quise ir ese día. No puedo seguir viviendo con este sentimiento de culpa porque me voy a morir, me va a dar un infarto, no puedo. Alguien tiene que pagar por esto, pero tiene que pagar ya”, agregó la madre.

La niña de un año falleció septiembre de 2019 después de presentar complicaciones tras la aplicación de una vacuna triple vírica en el policlínico "Betancourt Neninger", en Alamar.

A la enfermera involucrada en el incidente se le aplicó la medida de separación definitiva del Sistema Nacional de Salud, la inhabilitación del ejercicio de la profesión y se encuentra en proceso de instrucción penal. También se le aplicaron medidas administrativas "a otros cuadros y funcionarios con responsabilidad en el control de las deficiencias identificadas".

El pasado mes de julio el Tribunal Provincial de La Habana aseguró que el juicio a la enfermera que puso la vacuna a la niña se realizaría el 14 de agosto, a las 10:00 a.m., en la sede del Tribunal, pero se pospuso.

Al juicio asistirán los abuelos y el tío de Paloma, ya que los padres salieron hacia México poco tiempo después del lamentable suceso, por temor a las represalias en su contra, luego de hacer fuertes declaraciones y denuncias y recibir amenazas.

La familia de la bebé no se ha cansado de exigir justicia por el suceso: "Estamos muy lejos de estar conformes y mucho menos de pensar que al fin logramos que se hiciera justicia. No encuentro ningún sentido en lo que dicen porque les hicieron saber a mis familiares que el bulbo de la vacuna no ha aparecido y creo yo que en cualquier crimen hasta que no se encuentra el arma homicida, o el instrumento, no se puede llegar a ninguna conclusión", dijo la madre a CiberCuba.