Tiendas Caribe promociona en Facebook bicicletas por más de 500 dólares

La cadena de tiendas cubana Caribe comenzó a promocionar en sus redes sociales bicicletas que se comercializarán próximamente en los establecimientos en Moneda Libremente Convertible (MLC), en La Habana.

Los ciclos se venderán por más de 500 dólares y según explicó la empresa en su cuenta de Facebook, será en la tienda Galerías Paseo, en el Vedado.

Captura de Facebook/ Cadena de Tiendas Caribe

Estas bicicletas, de la marca RALI, ya se ofertan en la región oriental de Cuba y según una publicación anterior, pronto estarán disponibles al público en Artemisa.

De acuerdo con fotos anteriores, los precios de las bicicletas en Holguín eran bastante más bajos, de 125 y 155 dólares.

Hasta el momento es el único producto que Tiendas Caribe en el apartado “tienda” de su muro de Facebook.

RALI, con más de 37 años en el mercado, se promociona como “una marca pionera en Panamá y Latinoamérica en la creación de bicicletas diseñadas exclusivamente para cada tipo de persona”.

En agosto pasado el Gobierno cubano anunció que empezaría a vender bicicletas en sus tiendas en dólares, una noticia que indignó a muchos internautas, a quienes les molesta que ese tipo de artículos, tan necesarios en un país donde el transporte público es desastroso, se oferten solo a quienes pueden comprar en esos mercados.

“Creo que deberían cambiar el enunciado, porque no las van a vender en toda su red de tiendas, sino solamente en la red MLC, que no son tantas. Qué descaro por favor, cuándo será el día que de verdad piensen como país, y para el pueblo trabajador que no recibe USD”, expresó un usuario de Twitter

“¿Acaso les facilitarán bicicletas a los que mal gobiernan Cuba? La obesidad, el sedentarismo y la buena vida los está matando, hay exceso de grasa y esto no les permite pensar bien. ¿No dicen que Cuba salva vidas? ¡Bicicletas con ellos!, y así ahorramos combustible”, manifestó otro tuitero.

“Pues hasta que Díaz-Canel no decida pagarle en dólares a los profesores, no podré comprarla... seguiré contaminando el medio ambiente utilizando transporte automotor”, comentó un tercero.

El Estado destina cada vez más productos para su comercialización en las tiendas de MLC, lo cual deja aún menos opciones a la población que no tiene acceso a la divisa fuerte, que suele llegar al país desde el extranjero mediante remesas familiares.

En marzo pasado las autoridades anunciaron que motos y bicicletas eléctricas de factura nacional se incorporarían al surtido de estas tiendas.