Gobierno de Cuba venderá bicicletas en las tiendas en dólares

El gobierno cubano comenzará a vender bicicletas en sus establecimientos en Moneda Libremente Convertible (MLC), de acuerdo con una publicación de la Cadena de Tiendas Caribe en redes sociales.

La misma no especifica el precio de los artículos, pero señala que pertenecen a la marca RALI. La página oficial de este producto indica que el mismo es "una marca pionera en Panamá y Latinoamérica en la creación de bicicletas diseñadas exclusivamente para cada tipo de persona".

“Sea cual sea el tipo de conducción, montaña, ruta, infantil, competición… hay una BICICLETA RALI ideada para cada uso, para cada persona, tamaño, edad y nivel de exigencia”. El sitio reseña que la marca cuenta con una trayectoria de más de 37 años.

“Espero tenga un precio asequible, subvencionado por el Estado, para hacer masivo su uso. Fuente de salud y vida”, comenta en tono sarcástico un usuario a la publicación de la Cadena de Tiendas Caribe.

“Creo que deberían cambiar el enunciado, porque no las van a vender en toda su red de tiendas, sino solamente en la red MLC, que no son tantas, qué descaro por favor, cuándo será el día que de verdad piensen como país, y para el pueblo trabajador que no recibe USD”, escribe otro.

“¿Acaso les facilitarán bicicletas a los que mal gobiernan Cuba? La obesidad, el sedentarismo y la buena vida los está matando, hay exceso de grasa y esto no les permite pensar bien. ¿No dicen que #CubaSalvaVidas? ¡¡ Bicicletas con ellos !!, y así ahorramos combustible”, dice un tercer internauta.

“Pues hasta que Díaz-Canel no decida pagarle en dólares a los profesores, no podré comprarla ... seguiré contaminando el medio ambiente utilizando transporte automotor”, comentó otro.

Cada vez son más los productos que se comercializan en las tiendas de MLC, dejando menos opciones a los cubanos que no tienen acceso a este tipo de moneda, que generalmente ingresa al país por concepto de remesas familiares desde el extranjero.

Incluso los alimentos y artículos de primera necesidad comenzaron a venderse en este tipo de establecimientos creados por el régimen para intentar capturar divisas en medio de la crisis económica que vive el país, ahora agudizada por el contexto del nuevo coronavirus.

Las autoridades cubanas habían incorporado con anterioridad la venta de motos y bicicletas eléctricas de factura nacional en dichos mercados, así como anunciaron la negociación para comercializar muebles sanitarios, cerámica, cocinas y splits producidos en la Isla.

En julio, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel comunicó de la apertura de 72 tiendas para la venta en ese dinero, a través de cuentas en bancos y tarjetas, de alimentos y productos de aseo.

Sin embargo, muchos cubanos han criticado los exorbitantes precios de las mercancías en tales centros. Tal vez uno de los más difundidos y el que mayor indignación causó, fue el costo de una pierna de jamón ibérico, que ascendía nada menos que a 575 dólares en un país donde el salario medio ronda los 30 USD al cambio respecto de la moneda nacional.

Este mismo producto en España, un país del primer mundo, puede costar 150 euros, lo que es un valor casi 4 veces menor que el avistado en La Habana.