Ulises Toirac pide ayuda para encontrar salbutamol en Cuba: "no hay ni en los centros espirituales"

El humorista Ulises Toirac pidió en Facebook ayuda para encontrar salbutamol en Cuba porque "no hay ni en los centros espirituales".

"Sin salbutamol en spray soy hombre muerto", escribió de manera concreta Toirac, quien recibió respuesta de muchos de sus seguidores y le brindaron ese medicamento necesario para tratar el asma.

"Te puedo dar, vivo en Playa", "te puedo dar un spray de salbutamol", "si conoces alguien de aquí, París (Francia) que viaje a Cuba. Yo te puedo mandar" y "yo vivo en Costa Rica si con alguien pudiera te mando", escribieron varios cubanos desde dentro y fuera del país para ayudar al popular actor.

Finalmente Toirac pudo conseguir el salbutamol, según se pudo ver en los mensajes a su publicación en Facebook. El actor agradeció el apoyo recibido por sus seguidores y señaló "ando pinchando mucho. De ahí el semi silencio".

"Con tanta escasez, hay que ayudarse, no queda de otra. Es lo único bueno de la escasez, la solidaridad humana. Que todos resuelvan", "me encanta cuando la gente se ayuda en momentos como estos" y "ya vas a conseguir, de lo cual me alegro mucho. Quien tiene amigos tiene... salbutamol" comentaron varios cubanos.

Una residente en La Habana comentó que su esposo, de 72 años, con enfisema pulmonar y un EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) también está sin salbutamol. "Así estamos, el mío de este mes lo pude comprar en una farmacia del cerro previo "desvío", Ayestarán y General Suárez" escribió otra.

La escasez de medicamentos en Cuba es constante desde hace unos años y el actor Bárbaro Marín también se quejó en agosto de la falta de salbutamol. "Soy asmático crónico, y hace 4 meses que en mi farmacia no hay según ellos spray de salbutamol", escribió entonces en la misma red social.

En julio Luis Armando Alarcón Camejo, director general de la Empresa de Laboratorios MEDSOL, anunció que la distribución de salbutamol se debería estabilizar a partir de agosto en Cuba, donde el 13% de la población sufre asma.