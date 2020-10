Prófugo del comunismo en Cuba y disidente de VOX en España

Sayde Chaling-Chong, percusionista cubano que llegó a España en 2002 y actual militante de VOX, ha concedido una entrevista al medio El Español en la que declara: "Me da miedo que mi partido llegue al poder. Actúan igual que los comunistas".

El militante, que se declara “literalmente, el garbanzo negro de VOX” por el color de su piel, tiene bastantes papeletas para además convertirse en la oveja negra de esta formación, gracias a su decisión de sentar en el banquillo al presidente de su partido, Santiago Abascal, al que compara con Fidel Castro.

VOX, un partido de ultraderecha y nacionalista, con tintes xenófobos, cuenta entre sus militantes mediáticos con tres personas de raza negra. El primero es Ignacio Garriga, el oficial. Diputado, candidato a la Generalitat y uno de los principales valores del partido. El segundo es Bertrand Ndongo, camerunés y asesor de VOX en Madrid; tal vez el que más se ha prodigado en los medios de comunicación. Y el tercero es Sayde Chaling-Chong. “El auténtico”, recalca entre risas.

Durate su entrevista con EL ESPAÑOL, Sayde Chaling-Chong hace bromas constantes con su condición de militante negro de la formación de Abascal. Que no deja de ser irónico que un partido de este corte ideológico sea conocido (entre otras cosas) por sus negros. Porque no hay ‘Negro de Podemos’ o ‘Negro de Ciudadanos’.

Pero más allá de las bromas, Sayde Chaling-Chong está metido en un asunto muy serio, en una demanda a la cúpula de su propio partido. Él se declara profundamente anticomunista y por eso se afilió a VOX en 2018: “Huelo la dictadura a kilómetros de distancia, porque tengo experiencia”.

Ha sido precisamente esa experiencia en totalitarismos la que le ha llevado a sacarle los colores a la cúpula dirigente de VOX. Porque Abascal y Ortega Smith tendrán que sentarse en el banquillo a declarar. Y lo harán por una denuncia impuesta por los propios militantes del partido en Barcelona. Chaling Chong ha sido uno de sus principales impulsores de esta revolución interna.

“Cada día recibo mensajes de afiliados a los que les están haciendo el vacío. Gente que tiene miedo. Sufren coacciones, insultos y amenazas por no obedecer. Reciben visitas de ‘los hombres de negro’ que son los que presionan para que nadie se salga de la línea. Es lo que le ha pasado recientemente a la candidata de VOX en Parla, que ha tenido que abandonar el partido”, asevera.

Y advierte de lo que está por venir si los de Abascal siguen su ascenso fulgurante: “Me da miedo que VOX llegue al poder. Dios nos libre. Desde dentro he visto actitudes que solamente las había identificado en Cuba. Son lo mismo que Podemos y tan malos como Fidel. Totalitarismo, populismo, control absoluto de las discrepancias. Es un partido vertical, igual que en las dictaduras. Si te callas y le ríes las gracias, te dan un carguito. Si te plantas frente a ellos, sólo hay un final: el asesinato público. Eso es lo que están intentando hacer ahora conmigo”.

Por ese motivo ha interpuesto una denuncia en Barcelona que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid. Dice Chaling-Chong que lo que ha encontrado en VOX le ha horrorizado. Militante de esta agrupación desde 2018, Sayde tuvo un ascenso fulgurante e incluso llegó a sonar como candidato a liderar el partido en Barcelona.

Pero en febrero de 2019 sucedió algo que trastocó los planes: tres miembros del comité ejecutivo provincial causaron baja. “Enviamos un correo a Madrid notificándoles las sustituciones pero no nos hicieron ni caso”. A los pocos días, las plazas fueron asignadas. Entre ellas, personas procedentes de Plataforma per Catalunya (PxC), el partido ultra fundado por el supremacista catalán Josep Anglada.

“Claro que no me gustó. Ni a mí ni a mucha gente. PxC no es VOX; es un partido abiertamente supremacista y racista. Están asesorados por Filip De Winter, un nazi belga, independentista y amigo de Puigdemont. En sus ratos libres se va a los cementerios a ponerle flores a los caídos de las SS”, recuerda. Señala también que “esas personas que vienen de PxC se sentarán en breve en el banquillo por delitos de odio. Una asociación marroquí les puso una denuncia por una campaña racista que hicieron”.

Chaling-Chong y un puñado de críticos advirtieron de lo inconveniente de incorporar a filas a gente que en breve iba a ser juzgada por delitos de odio. Pero no recibieron respuesta de Madrid y ahí empezaron a mosquearse. Sus temores se confirmaron en octubre de ese mismo año, cuando recibieron la notificación de VOX: el partido destituía a los miembros del comité ejecutivo local y colocaba a los suyos. A dedazo y sin primarias. Entre ellos, a los nuevos miembros procedentes de PxC.

Desde entonces no ha parado de difundir mensajes críticos en redes contra la dirección del partido. Vídeos asegurando que VOX tiene cáncer o señalando el pasado neonazi de algunos de sus asesores y nuevos militantes: “Pero no me echan del partido. En cada vídeo pido que, si estoy mintiendo, me abran un expediente disciplinario de inmediato. Que me echen. Pero no me echan. ¿Por qué no me echan? Por dos cosas. La primera porque soy negro. Mi aspecto es kriptonita para VOX. Sería un escándalo que no les interesa. Y la segunda, porque digo la verdad”.

Ser punta de lanza de la disidencia interna del partido le ha valido disgustos, pero también granjearse la confianza de otros militantes críticos de todas partes de España: “Me llegan mensajes de todas partes, porque VOX actúa igual en todas partes, desde Ceuta hasta Asturias. Militantes desengañados, coaccionados. Les amenazan, les ignoran. Me llama gente llorando, cohibida. Diciéndome que Fulano les ha llamado para que no digan tal y tal cosa. Ese es el giro dictatorial que ha dado el partido”.

La maniobra le ha valido a Chaling-Chong, el repudio de la dirección: “Yo sé que mi futuro en VOX se ha acabado. Es el desierto. He osado rebelarme contra esta estructura vertical y es lo que hay para los disidentes. Porque en VOX actúan como en la Gestapo, la Stasi, la KGB o cualquier policía totalitaria que se te ocurra. Lo mismo que yo viví en Cuba. Lo que pasa es que allí si te rebelabas te pegaban un tiro. España es un país maravilloso en el que hay libertad de expresión. Por eso voy a llegar hasta el final y a sacar toda la verdad de lo que es VOX”, promete.