Cubanos afirman que Telegram ya fue desbloqueado en la isla

Cubanos en redes sociales afirman que la aplicación Telegram, que había sido bloqueada por el gobierno de la isla, ya funciona para todos los teléfonos.

El usuario de Twitter Camilo Condis aseguró en la plataforma de microblogging que "Ya funciona @telegram_es en Cuba sin necesidad de usar una VPN. Esperemos sea permanente el acceso, y no temporal".

Minutos después dijo que "Aparentemente, @telegram_es nos está funcionando a los que tenemos móviles Android, y aquellos que usan iPhone, siguen sin poder conectarse", pero varios foreros le confirmaron que en sus teléfonos Iphone ya había señal nuevamente.

La Empresa Estatal de Telecomunicaciones (ETECSA), bloqueó el pasado miércoles la aplicación Telegram, lo cual generó una avalancha de críticas por parte de los usuarios cubanos.

La plataforma de mensajería instantánea es una de las más utilizadas por los residentes en la isla para comunicarse al margen del Estado, y porque posibilita el ahorro de datos móviles.

Por ejemplo, el pasado 12 de octubre a las 12:59 am se compartió a través de ella un mensaje que indicaba posibles puntos de protesta contra el gobierno en distintas ciudades cubanas.

"Queremos libertades económicas. NO + MISERIA. Producto de la ineficiencia y lentitud del gobierno cubano en sus gestiones y en realizar los cambios que la realidad y el pueblo demandan, muchos cubanos protestaremos el día sábado 31 de octubre en toda Cuba", indicaba el texto de convocatoria.

El viernes, internautas de la nación caribeña exigieron en las redes sociales que el gobierno desbloqueara la aplicación bajo el hashtag #queremosTELEGRAMCUBA.

Este sábado en horas de la mañana las protestas continuaron bajo el hashtag #NiMeCallasNiMeCallo, numerosos usuarios cubanos se han unido en Twitter contra la censura de la aplicación y las redes VPN.

El bloqueo de las redes VPN es aún más serio, pues perjudica a programadores cubanos que trabajan con empresas extranjeras, cuentapropistas y otros entornos similares que se quedaron sin medio para trabajar.

También afecta a personas que no pueden gestionar cuentas de banco en el extranjero, por solo mencionar algunas.

El viernes, la organización no gubernamental Freedom House publicó el informe Freedom On The Net, sobre la libertad de Internet a nivel global, en el que Cuba obtuvo 22 de 100 puntos y una calificación de "País no libre".