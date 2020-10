Precios de tomates y pimientos en el agromercado de Calzada Foto © Facebook / Luciana Suárez

Cubana indignada ante precios en un agro en La Habana: "¿Cuándo aumentaron los salarios que no me he enterado?"

| 24/10/2020 - 8:19am (GMT-4) La cubana Luciana Suárez se ha declarado en shock después de ver los precios de los productos que venden en el agromercado de Calzada entre 8 y 10, en el barrio del Vedado, en La Habana. En un post de su página de Facebook, mostró sendas fotos de los precios de tomates y pimientos, a 50 y 60 pesos cubanos, respectivamente, la libra. Cogiendo la calculadora y tomando el cambio de referencia de Cadeca (24 CUP x 1 CUC), se comprueba que la libra de tomate del agro cuesta 2 CUC, es decir, unos dos euros aproximadamente. En un país en el que salario medio ronda los 30 CUC mensuales, una libra de tomates cuesta el 6,66% de lo que ganan trabajando. Si se compara con España, donde una libra de tomates canarios en un supermercado económico (como puede ser Mercadona), cuesta 45 céntimos aproximadamente, y el salario mínimo a junio de 2020 (según el semanario Expansión) es de 1.108 euros, se llega a la conclusión de que, para un español con salario mínimo, una libra de tomates le cuesta el 0,04 % de sus ingresos mensuales. Es decir, los tomates cuestan para un cubano que gane el salario medio 166,5 veces más que para un español que gane el salario mínimo. Y eso cuando se consiguen los tomates. Teniendo estos cálculos en mente, se comprende que Luciana Suárez se pregunte: “¿Cuándo aumentaron los salarios que no me he enterado?”. Es la misma pregunta que se hacen millones de cubanos que observan estupefactos los precios que alcanzan los productos básicos en estos tiempos de crisis en el país y que se están disparando debido a la escasez generalizada, como reconocen las propias autoridades. Este viernes el Gobierno de la Ciudad de La Habana publicó una lista de productos con precios topados, entre los cuales estaban productos cárnicos y agropecuarios en establecimientos de la capital. El problema es que, por mucho que topen los precios, si no hay oferta, la demanda encarecerá el acceso a estos productos, aunque sea a través del mercado negro. Sin ir más lejos, en la lista publicada, los tomates tienen un precio marcado de 10 pesos la libra. Pero en el agro de Calzada se venden cinco veces más caros. El alza de los precios ha disparado el nivel de indignación que los cubanos expresan en redes sociales. Un comentario de la periodista Yoani Sánchez abordaba esta situación: "Los precios cada vez suben más. Hoy reaparecieron los vendedores informales de cebolla en mi barrio... pero olvídate... una ristra de cebolla ya cuesta más que una pensión mensual. ¿Qué jubilado puede permitirse gastar todas sus entradas en eso?", dijo. El precio del arroz, producto base en la dieta del cubano, ha subido hasta seis veces más desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la Isla, llegando a tener precios de hasta 25 pesos la libra. Una situación similar sucede con los precios de las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que abrió el Gobierno para la recaudación de divisas ante la crisis. Un paquete de fiambre de pavo alcanzaba en una de estas tiendas el valor de 71.25 dólares, mientras que una pierna de jamón serrano llegaba a costar 224 dólares. En lo que se implementa la tarea “Ordenamiento”, los cubanos observan estos días con impotencia cómo suben los precios de productos básicos, cuando estos aparecen, y cómo su poder adquisitivo desciende día a día en un país que pretende alcanzar la soberanía alimentaria después de sesenta años destruyendo el tejido productivo que la hacía posible hasta 1959. Un país que hoy día corre el riesgo de caer en una situación de crisis humanitaria debido al riesgo de hambruna que pesa sobre su población. Archivado en:

Ivan Leon Licenciado en periodismo. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Máster en Relaciones Internacionales E Integración Europea por la UAB.





