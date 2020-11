El Taiger estrena el videoclip de su nuevo tema "Te va a arder"

El cantante urbano cubano José Manuel Carvajal, mejor conocido como El Taiger, estrenó el pasado fin de semana el videoclip que da vida a su nuevo sencillo llamado Te va a arder.

Esta nueva propuesta musical llena de sonidos puramente reparteros es una colaboración del intérprete con un reguetonero cubano que se hace llamar El Dany MG, quien le acompaña en la mayoría de los coros y estrofas de la canción.

El videoclip de Te va a arder se realizó bajo el mando del realizador cubano Adrián Sánchez Ávila, muy popular por estar detrás de los materiales audiovisuales de una gran parte de los artistas urbanos de la isla afincados en la ciudad de Miami (Florida).

Tanto el clip como el sencillo, fue muy bien acogido por los seguidores de El Taiger. La mayoría se lo ha hecho saber mediante mensajes que le han dejado en la caja de comentarios de la publicación del vídeo que tuvo lugar en su canal oficial de YouTube.

"El Tiger metiendo mano a lo duro", "Palo", "Durísimo tigre", "Este es el tiempo de reparto que me gusta, suena totalmente distinto al resto desde voces a instrumental. Bendiciones", "Te va a arder, tú sigue así dando palo por el pecho. Bendiciones mi niño", "Qué rico suena eso" o "Siempre rompiendo", son varias de las palabras que destacan junto al vídeo.

Te va a arder, forma parte de uno de los nuevos lanzamientos musicales en los que ha estado trabajando El Taiger después de la presentación de su álbum Resiliencia.

Dicho disco representa su último trabajo de estudio y fue estrenado en todas las plataformas digitales el pasado 6 de septiembre. Resiliencia está compuesto por varios sencillos presentados anteriormente por del cantante urbano como Papelacera, Extrañar, Vida nueva, El Tóxico o You know what Im saying.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.