Luis Manuel Otero visita a activistas de San Isidro que permanecen incomunicadas por la Seguridad del Estado

El activista Luis Manuel Otero y el periodista Carlos Manuel Álvarez visitaron este martes a Anamely Ramos y a Omara Ruiz Urquiola, quienes permanecieron incomunicadas telefónicamente y con vigilancia durante todo el día, según confirmó el también activista Oscar Casanella, quien precisó que las dos mujeres no podían salir del domicilio de Ruiz Urquiola.

“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Nunca me he sentido más complacida con esta máxima. Como no podemos salir por la vigilancia ilegal y absurda que todavía tenemos, día y noche, Luis y Carlos vinieron a vernos”, explicó la historiadora del arte y activista en Facebook.

“Gran alegría! Tu cumpleaños 33 no podía llegar en mejor momento. Y detrás, custodiando, el Sagrado Corazón de Jesús”, añadió Anamely en referencia al cumpleaños de Luis Manuel Otero, que este 2 de diciembre cumple 33 años.

La activista -una de las más combativas en redes sociales en las últimas jornadas- acompañó su texto de las etiquetas #FreeDenis #TodosSomosSanIsidro y dejó constancia del emotivo reencuentro con una foto en la que aparecen muy sonrientes los cuatro.

"Felicidades, fiera humana", escribió por su parte Omara Ruiz Urquiola en la misma red social, junto al mismo mensaje y foto compartida por Anamely.

Tras varios días hospitalizado en el hospital Manuel Fajardo, de La Habana, con vigilancia especial y la visita solo de sus familiares, Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en la tarde del martes.

Aunque primero fue dejado en la casa de su madre, Luis Manuel ha regresado ya a su casa en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, sede del Movimiento Isidro y lugar ahora cargado de especial simbolismo tras haber sido allí donde durante una semana más de una docena de personas se acuartelaron -algunos en huelga de hambre- para demandar la liberación de Denis Solís.

Una vez en su casa, Otero Alcántara recibió a un grupo de sus amigos, que no dudaron en cantarle felicidades por, tal vez, el más especial de los cumpleaños que haya tenido vivido hasta ahora el activista y artista independiente.

Desde que ocurrió el desalojo, el 26 de noviembre, Luis Manuel Otero había estado exigiendo que le permitieran regresar a su casa, que permanecía ocupada y sitiada por la Seguridad del Estado.

Las personas detenidas ese día fueron conducidas horas después a sus casas, pero Otero Alcántara fue llevado al Hospital Manuel Fajardo, donde permaneció aislado y bajo vigilancia de la Seguridad del Estado.

"Este es nuestro momento", afirmó el artista independiente en sus primeras declaraciones tras ser liberado por la Seguridad del Estado, luego de numerosos reclamos de personalidades, organizaciones internacionales y de miles de cubanos dentro y fuera del país.

"Lo que tengo que hacer yo hoy, lo voy a hacer yo hoy. Si me muero antes o si nos pasan por encima, ya tendrá mi hijo que coger la bandera, pero este es nuestro momento. No tenemos otro. Estamos conectados", añadió el activista en declaraciones a Cubanet.