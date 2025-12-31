Se incendia moto en plena vía pública en La Habana

Una moto se incendió en plena vía pública este martes en La Habana, en la intersección de 100 y 51, en el municipio Marianao, según reportes compartidos en redes sociales.
De acuerdo con la publicación, no hubo heridos. El video de la combustión del vehículo fue difundido por Bárbaro Pérez en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde varios usuarios comentaron sobre las posibles causas del incidente.
Después de haber estado varios minutos incendiándose, llegó un camión de bomberos a sofocar las llamas.
En los comentarios del grupo, algunas personas atribuyeron el fuego a “inventos” o modificaciones para que estos vehículos “corran más”, mientras otros mencionaron factores como baterías con mucho uso, cargas indebidas o el uso de componentes eléctricos no adecuados.
El hecho ocurre en medio de reportes reiterados de incendios de motos eléctricas en distintas provincias de Cuba, un fenómeno que ha generado preocupación y llamados a reforzar la seguridad y la concienciación sobre el uso y mantenimiento de estos vehículos.
En septiembre se reportó un incendio de una moto eléctrica en la vía pública en Guantánamo y otro caso en Santiago de Cuba.
Otro incidente ocurrió en la avenida Galiano, en Centro Habana, con explosiones que interrumpieron el tránsito.
En el municipio de Mayarí, Holguín, otro vehículo comenzó a echar humo minutos después de haber sido aparcado, hasta quedar envuelto en llamas. La rápida intervención de bomberos y vecinos evitó una tragedia mayor.
Las autoridades identifican como causas principales la negligencia de los usuarios y las reparaciones inadecuadas de las baterías, en particular en motocicletas eléctricas.
Subrayan que la manipulación incorrecta incrementa los riesgos: conectar las baterías aún calientes sin dejarlas enfriar al menos 30 minutos, sobrecargarlas más allá de las ocho horas recomendadas por los fabricantes, mojarlas al lavar la moto o exponerlas al sol.
A ello se suman el uso de extensiones en mal estado y las reparaciones informales, factores que multiplican las probabilidades de explosión y fuego.
