Agente de la Seguridad del Estado se lleva a Osmani Pardo a interrogatorio policial

La Seguridad del Estado se llevaron al activista cubano Osmani Pardo para un interrogatorio este jueves en una unidad policial.

El hermano del activista, Osmar Pardo, confirmó que una mujer lo había conducido en una moto a la unidad.

Esta tarde un agente se personó en la puerta de la casa de Pardo, quien se encontraba almorzando junto a su familia, y le pidió que lo acompañara con motivo de una entrevista.

Osmani Pardo, por su parte, les respondió: "Yo he cumplido sus órdenes, me dijeron que no podía salir y no he salido de mi casa, no he violado ninguna orden, no he molestado a nadie".

El activista dijo además que solo iría a un interrogatorio con una citación formal de por medio, y el agente regresó con un papel que le notificaba que debía estar en la estación a las 8:00 P.M de este jueves.

Desde que Osmani Pardo formara parte de la protesta pacífica que varios manifestantes hicieron el pasado noviembre en la sede del Movimiento San Isidro, ha sido víctima de un fuerte acoso por parte de las autoridades de la Isla.

La pasada semana el gobierno envió una guagua con un grupo de personas a realizar un acto de repudio frente a la casa de Osmani Pardo.

"Yo no me rendiré, sigo la lucha pacíficamente pero firme en mi posición con la verdad hasta la muerte", dijo el activista.

Desde hace varios días tanto Pardo como el resto de los manifestantes de San Isidro se mantienen sitiados por la Seguridad del Estado, que no los deja salir de su casa.

“Soy un hombre libre y ningún sistema dictatorial podrá decidir qué puedo y que no puedo hacer; y qué se considera arte o artista y quién no”, aseguró Osmani el pasado lunes.