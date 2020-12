Dama de Blanco denuncia que lleva un mes vigilada en su casa por la Seguridad del Estado cubana

Leticia Ramos Herreria, miembro de la organización Dama de Blanco, denunció en sus redes sociales que lleva ya un mes bajo el acoso permanente de la Seguridad del Estado, que ha apostado un auto patrulla frente a su casa para no dejarla salir.

En un video publicado en su muro de Facebook, Ramos Herreria pudo grabar al conductor del vehículo, que con toda impunidad se mantuvo tranquilo mientras ella gritaba con indignación.

“Para que el mundo sepa que este operativo lo tengo aquí hace un mes, y me he mantenido en las reglas de la tranquilidad y del no enfrentamiento con ellos”, dijo.

La mujer acusó a los agentes de realizar acciones para provocarla a ella y a su hijo. Según relató, lo mismo ponen el auto patrulla arriba de la acera para que el joven no pueda caminar, que echan vidrios en la calle para poncharle las gomas de su moto.

“Todo lo están haciendo adrede para que haya un choque entre ellos. Les voy a advertir que procuren no meterse más con mi hijo Randy, y si están vigilando, tienen que ver toda la cochiná que hay en este pueblo”, agregó.

La activista, residente en Cárdenas, Matanzas, cuestionó que las autoridades no se preocupan por arreglar el estado en el que se encuentra su calle, ni por limpiar un basurero que existe allí; sin embargo multan a las personas que andan sin nasobuco.

“La propagación de epidemia la tienen en esta zona aquí. Yo también estoy sin nasobuco, porque hasta que no limpien esa cochiná yo no me lo voy a poner”, anunció.

“Llevan un mes aquí gastando recursos en una mujer que ni es violenta, ni terrorista. Aquí llevan un mes; cuando no me dejan salir de mi casa, me siguen atrás como si fuera una delincuente”, criticó.

Por último, Ramos Herreria advirtió a los represores que no traten de rendirla por cuenta de su hijo, y que si él va a parar a una prisión injustamente, ella tendrá entonces más motivos para seguir protestando en la calles de Cuba.

“Esto que ustedes están cometiendo es una violación de los derechos humanos, un abuso, meterme un operativo de un mes aquí sin yo tener ningún antecedente de ningún delito”, recalcó.

La activista fue arrestada el pasado 23 de noviembre, cuando se dirigía al Parque Principal de Cárdenas para participar en una protesta convocada por el Movimiento San Isidro (MSI). En aquel entonces varios miembros del grupo, incluido su líder, el artista contestario Luis Manuel Otero Alcántara, se encontraban en huelga de hambre en respuesta a la encarcelación del rapero Denis Solís.

“Estamos convocando a todos los cubanos y estamos listos a dar la vida por Cuba, queremos que esa vida signifique algo para el cambio en Cuba”, expresó el activista en su llamado.

Días antes, en La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, había mostrado su apoyo a los huelguistas de hambre del MSI, además de comunicarles que ellas estaban orando por su causa.

“Damas de Blanco estamos en solidaridad con los hermanos de lucha que se encuentran en la casa de la calle San Isidro, sabemos de todo lo que es capaz esta dictadura comunista, ya que lo hemos sentido en carne propia”, afirmó Soler.

“Tenemos que alzar nuestras voces por todos los que en este momento están sufriendo hostigamiento y tortura dentro de la vivienda por los esbirros comunistas. Nosotros en las calles somos sus voces, piernas y oídos”, agregó.