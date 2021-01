Raúl Torres: Defiendo la revolución porque a pesar de nuestros errores nunca me ha fallado

El cantautor cubano Raúl Torres, uno de los músicos defensores del régimen castrista, arremetió contra los artistas e intelectuales que el pasado 27 de noviembre se concentraron frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, para mostrar su solidaridad con el Movimiento San Isidro (MSI) y exigir libertad de expresión y de creación.

El trovador compartió en su muro de Facebook una foto suya en la que se le ve fundido en un abrazo con Raúl Castro, acompañada de un texto en el que rechazó el apoyo mostrado ese día al MSI y afirmó que los reclamantes solo le estaban haciendo el juego al imperio.

“Aunque traten de maquillarlo, ya se les vio la beta contrarrevolucionaria a algunos que pensaron que nuestra amada revolución sucumbiría…”, expresó.

“Espero que este año nuestras instituciones tengan aún más en cuenta los que salieron a defender la patria haciendo su arte para el pueblo de Fidel y Raúl”, añadió.

Torres se burló de los artistas que, aunque defienden la necesidad de cambios, siguen estando a favor del sistema político cubano. A ellos les dijo que debieron escoger otro momento para plantear sus demandas.

“Mira, millones de cubanos somos revolucionarios y no escogimos el mismo momento del MSI para quejarnos ni armar ese show para salir en la foto. Uno tiene aquí cómo, dónde y en qué momento quejarse y no hacerle el juego al imperio como claramente se vio...”, cuestionó.

“A mí nadie me patrocina mi verdad y no tengo ni pelos ni escamas en la lengua. Defiendo la revolución porque a pesar de nuestros errores nunca me ha fallado ni a mí, ni a nuestro pueblo cubano. Nada... Que sigo arriba del malecón bailando contra el bloqueo, mi gente. Felicidades y prepárense que la rumba se pone buena. Abrazos y feliz año nuevo”, concluyó.

El trovador, defensor acérrimo del régimen cubano, dijo en una ocasión no quiere que las próximas generaciones de cubanos vivan “las cosas malas” del capitalismo, que según él vio durante los más de 20 años que residió en países como España, México y Brasil.

“Viví alrededor de 25 años en diferentes países y (...) las cosas negativas de esa sociedad son brutalmente nocivas para el ser humano”, relató Torres en una entrevista con la revista Sputnik en junio pasado.

En junio, estrenó un video clip en que salió acompañado de reconocidas figuras cubanas como el deportista Javier Sotomayor, la cantante Vania Borges, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y el meteorólogo José Rubiera.

El tema, una de las muchas canciones propagandísticas para defender al régimen, se tituló Desbloquéame, y en él el cantautor atacaba al gobierno estadounidense por sus sanciones a la dictadura castrista.

En el video también salían imágenes del extinto dictador Fidel Castro, a quien Torres le ha dedicado varias de sus obras, por lo cual se ha ganado el calificativo de necrotrovador.