Diasniurka Salcedo: "Los dirigentes de este país son unos asesinos, peores que los esbirros de Batista"

La cubana Diasniurka Salcedo Verdecia, quien ha sido acosada en múltiples ocasiones por la policía política, contó en su perfil de Facebook las razones por las que se opone al Gobierno de la Isla, pese a haber crecido en una familia que apoyaba a Fidel Castro.

"Nací en una familia humilde de esos que recuerdo te obligaban a decir tu papá Fidel! De esos que cuelgan una foto de él en un rincón del cuarto, crecí escuchando y mirando eso..., pero cuando te toca como a mí enfrentar situaciones extremas como un hijo que por mala atención padezca leucemia linfoblastica aguada, sin cura, que pierdas un embarazo deseado que pueda ser a su vez la esperanza de salvación para tu hijo enfermo, te vuelves incrédula y reaccionas a la realidad, y te pones en el lado correcto de la historia, enfrentando incluso el desprecio de muchos de tu núcleo familiar", rememora.

Diasniurka confiesa su orgullo de ser cubana, pero al mismo tiempo siente vergüenza de no haber despertado antes: “En este país los dirigentes son unos asesinos, peores que los esbirros de Batista, nos tienen pasando hambre necesidades y a todo el que despierte como yo, le pasa lo inimaginable, es duro, no lo voy a negar, pero no imposible, toca duro darle a esta dictadura que me ha hecho llorar, a mí como a todos los cubanos humildes, tengo dolor en mi corazón”.

La cubana llama además a la unidad y el respeto entre los opositores en Cuba, para que el pueblo se les sume, porque la solución está en manos de los que luchan por un país libre de comunismo.

Salcedo Verdecia ha sido una espina en el zapato para la Seguridad del Estado cubana por su activismo político a pesar de sus problemas de salud, entre ellos grave padecimiento de diabetes. Sin embargo confiesa que solo muerta dejará de luchar por la libertad de Cuba.

Es una pequeña agricultora que cría animales, ejerce como peluquera y se dedica a cuidar niños pequeños en su propiedad en Alquízar, provincia Artemisa. Ha tenido que soportar que la llamen “gusana” por decir lo que piensa con libertad.

Diasniurka ha sido maltratada por mostrar la pobreza en que están sumidos muchos cubanos en Alquízar, una faceta que la revolución prefiere mantener oculta. La opositora entrega paquetes de ayuda a estas familias para mejorar su calidad de vida.

Los proyectos de la opositora consisten en aliviar las necesidades de personas que viven en estado de extrema pobreza, con la ayuda de personas en el exterio, entregando medicinas y alimentos.