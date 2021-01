Cubano denuncia situación de abandono de un anciano en el Clínico Quirúrgico de La Habana

Un cubano denunció la situación que se encontró el sábado al acudir al Hospital Clínico Quirúrgico de La Habana, donde un anciano dormía en una camilla situada en un pasillo, con el pantalón manchado de orine a la vista de todos los que pasaban por allí.

Iyolexis Despaigne, periodista independiente, publicó dos fotografías del señor en su muro de Facebook, acompañado de un texto en el que describe la dejadez mostrada por el personal médico de la institución cuando él reclamó una solución para aquel hombre.

“Ayer por la madrugada, a eso de las 2:00 de la mañana, fui al Clínico por un problema familiar y miren con lo que me encuentro, un señor en estas condiciones y todos los médicos de guardias durmiendo. Yo pregunté y ellos me dijeron que él no tenía familia, y yo les respondí que aunque no tuviera familia no había por qué tenerlo así”, relató.

“Repito: no soporto más este abuso con los cubanos, hasta cuándo vamos a seguir así y hasta cuándo vamos a aguantar. Pueblo de Cuba, salgamos todos a las calles por nuestros derechos, no tengan miedo, que eso no existe. El miedo lo crea uno mismo. Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel”, añadió.

En un video difundido horas después, Despaigne respondió a varias críticas de personas que al leer su post, le recriminaron no haber limpiado él mismo al señor. A ellas les aclaró que gracias a su intervención, el paciente fue atendido como correspondía a alguien en su situación.

“Yo no tengo que hacer nada eso –yo sé que eso es humanismo–, pero yo fui con un caso de mi esposa, y yo lo vi y quise publicarlo porque me dedico a eso; ese es mi trabajo, yo soy periodista independiente y publico todas esas cosas”, argumentó.

“Estoy seguro de que la mayoría de esa gente que están criticando están todos en Estados Unidos viviendo el capitalismo, que se han ido de aquí de Cuba sin tirar un chícharo”, añadió.

“Si yo tuviera las condiciones yo lo hubiera limpiado, si yo fuera trabajador de allí lo hubiera limpiado, (…) pero por lo menos le rectifiqué a la enfermera y gracias a eso al señor le dieron un cuarto, lo bañaron, lo limpiaron, le cambiaron las sábanas, lo metieron en un cuarto tranquilito ahí a ver qué medida tomaban con él”, detalló.

Pese a los cuestionamientos que recibió la publicación original, la mayoría de las reacciones fueron de rechazo e indignación ante la situación de abandono que sufría el anciano.

“No entiendo nada las enfermera para qué están en un hospital, ese trabajo es de ellas, cuando no hay familia el enfermero tiene que bañarlo y atenderlo”; “Pobrecito, tenga o no familia él es una persona”; “Yo soy enfermero, eso sucede mucho con los pacientes que no tienen familia”; “Desgraciadamente, esos son y serán problemas que nunca se resolverán en el asco de salud pública” “Y dicen que Cuba tiene buena potencia médica, no me jodan”, fueron algunos de los comentarios.

La mala calidad de la atención médica en las instituciones de salud de Cuba ha sido denunciada con frecuencia en las redes sociales.

Aunque gracias al interés tomado por este periodista independiente el caso de este señor terminó bien, otros no tienen igual desenlace.

En noviembre pasado un joven padre acusó a las autoridades médicas de la Isla de ser las responsables de la muerte de su hijo de apenas tres años y siete meses, por las negligencias de varios doctores en La Habana.

“Lo perdimos tras semanas de ir a hospitales y como siempre un pésimo sistema de salud pública en Cuba impidió que hoy estemos juntos”, afirmó Arturo Rey en su cuenta de Twitter.

El pequeño empezó con un dolor de barriga y ni en el hospital pediátrico William Soler ni en el de San Miguel les dieron un diagnóstico acertado, entre otras causas porque no le hicieron un ultrasonido porque eso “era un gasto de recursos”, o porque no había personal técnico para hacerlo.

A ello se le suma el deterioro de muchos hospitales. A principios de mes un pedazo de techo del Calixto García de La Habana cayó arriba de un paciente.

“Esto acaba de pasar en el Calixto García aquí en la Habana y cayó encima de un paciente, un hospital, que se supone sea un lugar para recuperarse y sucedan estas cosas, potencia médica mis coj…”, comentó un internauta.