Padre cubano denuncia que a su hija de 2 años le pusieron un guante como bolsa de sonda urinaria

Un cubano compartió el lunes en redes sociales la difícil situación que atravesó con su hija de 2 años en el hospital pediátrico de Centro Habana, al que la llevaron tras manifestar problemas urinarios.

“Ya esto es lo último que podía ver de Cuba y desgraciadamente me tocó vivirlo con mi hijita de 2 añitos que hoy tuvo que ir al hospital con mi mamá porque no orinaba y le tuvieron que poner una sonda”, refirió en Facebook el usuario, identificado como Pedro García.

Según explicó, a la pequeña, en lugar de una bolsa de sonda común y corriente, le instalaron un guante quirúrgico “porque al parecer las bolsas las están utilizando para hacer suelas de zapatos”.

Captura de publicación en Facebook.

Asimismo, dijo que, al salir su madre con la niña en brazos, fue a buscar un taxi, que accedió a llevarlas por un precio de 200 pesos. “Mi mamá continuó la odisea del día de hoy camino hacia la farmacia”, aseguró.

Allí la mujer entregó las recetas, pero la dependiente se las devolvió de forma grosera asegurándole que no había el medicamento que buscaba. Además, le recomendó que estuviera pendiente del camión que transporta los medicamentos para probar suerte.

García calificó a los gobernantes del país como los “verdaderos gusanos” al ser incapaces de gestionar la crisis que hoy enfrentan los cubanos y alimentarse del trabajo del pueblo como “sanguijuelas”.

“Te lo creo todo, porque a mí no pudieron sacarme una muela al no haber guantes en el policlínico. Ya veo el porqué. Los guantes son utilizados ahora como sonda. Señores, hasta dónde y hasta cuándo, esto no tiene explicación”, comentó un usuario.

Pese a que el gobierno cubano suele vanagloriarse del sistema de salud en la isla, sobre todo por los servicios gratis, las quejas de la población acerca del mismo son bastantes frecuentes. Recientemente, una madre denunció que varios niños debieron pasar la madrugada en el cuerpo de guardia del Hospital Pediátrico Leonor Pérez, de Boyeros, habilitado para pacientes con COVID-19, por demoras en la atención.

Días antes, una madre refirió que su hija de cinco años había fallecido de un paro respiratorio en el Hospital Municipal de Colón, en Matanzas, debido al mal estado de la ambulancia que debía trasladarla al pediátrico provincial y la falta de atención de algunos especialistas allí.

Por otra parte, el estado de las instalaciones es, en muchos casos, deplorable. A comienzos de año, se reportó que un pedazo de techo del emblemático hospital Calixto García en La Habana, se había desprendido, cayendo sobre un paciente.