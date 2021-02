El aletazo de Alpidio: el último tema de los raperos cubanos Maykel Osorbo y El Funky

Los raperos cubanos Maykel Osorbo y El Funky, que estuvieron entre los manifestantes que se congregaron el pasado 27 de enero frente al ministerio de Cultura (MINCULT), estrenaron este lunes un tema dedicado al agresivo ministro Alpidio Alonso.

“Viejo corrupto, usted pa’ la cultura es un insulto, recojan sus matules y to’ sus bultos, que ustedes están de más, están por gusto. Aquí no hay miedo, no tenemos susto”, comienza disparando el rap, titulado El aletazo de Alpidio.

Apenas 24 horas después de su estreno, el tema ya acumula 2.536 visualizaciones, un indicador del impacto que han tenido las esperpénticas imágenes de represión de ese día. Su amplia difusión por redes sociales informó a la comunidad internacional de unos hechos elocuentes del respeto a los derechos y libertades que manifiesta el régimen cubano.

A pesar de sus esfuerzos por ocultar y tergiversar los hechos en los medios oficialistas y mediante la movilización de los seguidores del régimen, se han escuchado voces de protesta en todo el mundo ante las imágenes de intolerancia y brutalidad policial empleada contra jóvenes artistas, activistas, intelectuales y periodistas independientes que se manifestaron frente al MINCULT.

Desde el partido de extrema izquierda alemán Die Linke hasta el Departamento de Estado, las declaraciones de condena por la violenta represión desatada se han multiplicado entre gobiernos y partidos políticos de todo el mundo. Este martes, el Senado estadounidense votó una Resolución bipartidista de apoyo al Movimiento San Isidro (MSI) y a los miembros y simpatizantes del 27N.

“Del 27N al 27 de enero te metí un performance conceptual de convicto a pionero”, le rapea Osorbo al ministro Alpidio, haciendo referencia a los acciones artísticas que ha protagonizado en esa lapso de tiempo.

“Alpidio camina un cacho, escuálido sin obra, mamarracho, como genio de los tiempos de antaño cuando la moringa. Límpiate la boca comunista y no hables tanta p… ¿Terrorista yo? Nah, me queda mejor sangrón, porque soy la voz del pueblo que perdió la inspiración”, continúa diciendo Osorbo en el tema.

Por su parte, El Funky se pregunta: “¿A qué le temen, al logotipo del 27N? Todos son intelectuales, claro que no te conviene. Somos artistas independientes y no hay nadie que nos frene”.

“Un ministro de cultura inculto y abusador no se vale por sí mismo porque no tiene valor”, rapea El Funky, quien termina señalando a uno de los cómplices mayores del atropello: “Aclararte quiero, no lo hacemos por dinero, no la mierda que está hablando Humberto en el menticiero”.

El rap contestatario cubano ha cobrado un papel protagónico en los eventos que están marcando la actualidad política y la acción de gran parte de la sociedad civil cubana, movilizada desde el arresto del rapero Denis Solís.

Integrantes del MSI iniciaron una huelga de hambre a raíz de la represión sufrida mientras exigían la liberación del rapero Solís, injustamente procesado por desacato. Entre los huelguistas, Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara se mantuvieron más de una semana en huelga de hambre y sed, que abandonaron una vez que la seguridad del estado desalojó la sede de Damas 955.

