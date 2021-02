Mujer en EE.UU. se volvió viral tras usar pegamento Gorilla Glue en el cabello

Tessica Brown, una mujer de 40 años residente en Louisiana, Estados Unidos, se volvió viral esta semana luego de publicar en redes sociales un video sobre su trágico caso: llevaba un mes sin poder peinarse después de rociar su cabello con un spray adhesivo Gorilla Glue de alta resistencia.

La mujer reconoció que tuvo una "mala idea" después de quedarse sin su laca habitual, y decidió fijar su peinado con el pegamento. Entonces su cabello quedó atrapado en el adhesivo hasta que se vio obligada a acudir al hospital.

Publicó en Instagram el 4 de febrero que su cabello había estado atascado en el peinado que se muestra en el video durante un mes. De inmediato su post se hizo viral y hasta el día de hoy supera las 75 mil visitas.

"No tenía más laca para el cabello Got2B, así que usé este, spray de pegamento de gorila, mala idea, mi cabello no se mueve, me lavé el cabello 15 veces y no se mueve", dijo Brown.

Dos días después, el 6 de febrero, informó que tuvo que ir al Hospital St. Bernard en Chalmette, Luisiana, para que le quitaran el adhesivo. Allí pasó 22 horas en la sala de emergencias, donde los médicos y enfermeras usaron acetona y agua esterilizada para aflojar el adhesivo, procedimiento que le quemó el cuero cabelludo y no aflojó el peinado.

Su video llamó la atención de muchas celebridades que le ofrecieron ayuda.

Entre ellas, el peluquero de la cantante Beyoncé, Neal Farinah, quien se ofreció a ayudarla en su recuperación, y el cirujano plástico de Los Ángeles Michael Obeng, quien propuso hacerle una cirugía gratuita para removerle el pegamento del cuero cabelludo.

El 10 de febrero la mujer, para ese entonces rebautizada como "Gorilla Glue Girl" arribó a esa ciudad californiana para someterse al procedimiento quirúrgico, que fue todo un éxito, según el centro médico donde fue hospitalizada.

Antes de que entrara a quirófano, Brown dio de alta una cuenta en la plataforma de GoFundMe para recaudar 1500 dólares para su cirugía.

El New York Post reportó que para el jueves 11 de febrero la mujer ya había recabado más de 20 mil dólares que ahora donará a una fundación que apoye a personas que pasan por una situación similar a la que vivió.

Después de su amarga experiencia, la mujer está investigando la posibilidad de demandar a la compañía de adhesivos alegando que las etiquetas de sus productos son engañosas.

La compañía encargada del spray Gorilla Glue emitió una declaración a través de Instagram sobre lo sucedido a Brown donde enfatiza que el adhesivo en aerosol dice en su etiqueta de advertencia que “no debe entrar en contacto con los ojos, la piel o la ropa”.