Andy Vázquez explota por los actos de repudio en Cuba: "No pude dormir después de ver a esos niños dando gritos"

El actor Andy Vázquez ha condenado de forma enfática el acto de repudio del que fue víctima la activista Anyell Valdés y su familia el lunes. "No pude dormir después de ver a esos niños dando gritos", dijo el humorista cubano.

En una transmisión en directo a través de Facebook, Vázquez, que reside en EE.UU., aconsejó a las personas que forman parte de ese tipo de actos, que no sigan respondiendo a tales convocatorias.

“Pido a los seguidores míos y a toda la gente que tenga un poquito de corazón, que comparta este vídeo para que llegue a todos los responsables”, dijo.

El humorista recordó que históricamente el Gobierno cubano se ha desmarcado de tales actos bajo el argumento de que tales incidentes son el resultado del “pueblo indignado”, y en ese sentido instó al régimen a prohibir los actos de repudio, bajo pena de cárcel, y demostrar así que de verdad no tiene que ver con eso.

“Que el gobierno cubano saque ahora mismo un artículo y diga ‘yo no tengo nada que ver con eso’”, retó el comediante, quien añadió que si no hacen algo así “a partir de hoy el próximo acto de repudio que haya ya entonces va a estar certificado que es mandado por ellos”, que son “cómplices”.

“Lo que hicieron ayer en Los Pinos no tiene nombre, ha sido la cosa más asquerosa más baja”, dijo en otro momento el humorista, quien envió un mensaje también a quienes acostumbran a participar de eventos similares.

“¿Dónde se van a meter el día que esas personas -porque la gente se cansa- el día que esas personas cojan un machete y salgan para la calle? Porque tú no tienes un guardia fuera, tú no vives en El Laguito”, dijo dirigiéndose de forma directa a los participantes en actos de repudio.

“A los Policías, que son del pueblo, que tienen los refrigeradores vacíos y están pasando hambre, que sus mujeres están haciendo cola, a esas personas les digo ‘no maltrates a tu hermano, compadre’”, añadió el humorista, que preguntó por qué no se ve nunca a un dirigente en un acto de repudio.

“¿Por qué no ves a un dirigente en un acto de repudio o dando golpes en la calle? Te mandan a ti, pero tú no te vas a poder esconder cuando se forme lo que se pueda formar, ellos van a desaparecer y tú vas a pagarlas todas”, sentenció.

Andy Vázquez precisó que no se puede hacer lo que se le está haciendo a las personas en Cuba por pensar diferente.

“¿Hasta donde hemos llegado los cubanos? Tanto odio que nos han sembrado y nosotros mismos estamos cogiéndonos odio, estamos haciéndonos daño. Vamos a parar, nos están cogiendo pa' eso, ¿no se dan cuenta?”.

“No quiero que se maltraten más cubanos a cubanos, por favor, vamos a acabar con el odio que nos están sembrando”, suplicó, y acusó al gobierno de la isla de envenenar el corazón de sus ciudadanos.

“Los que están sentados en su casa con un aire acondicionado y no pagan electricidad, los que están sentados en su casa y no van a hacer una cola a las 4 de la mañana, los que están sentados en su casa y sus hijos no se acuestan con hambre, esos son los que están diciendo ‘vamos fájense’”, concluyó el humorista; que se despidió deseando amor, paz, tranquilidad y mucha vida para los cubanos.

El intento de desalojo y posterior acto de repudio contra la activista Anyell Valdés y su familia, seguido de actos vandálicos contra la vivienda, ha generado un amplio movimiento de repulsa en redes sociales, donde en las últimas horas una creciente cifra de activistas, artistas y ciudadanos anónimos se han pronunciado contra el lamentable hecho.

El científico cubano Amilcar Pérez Riverol calificó de "desastre" y "vergüenza" lo ocurrido, mientras que la escritora y activista cubana, Katherine Bisquet, condenó la violencia del acto. "Asco de país. Asco de gobernantes", sentenció Bisquet sobre el hecho.

También han criticado lo sucedido Carolina Barrero, Lynn Cruz, Yunior Morales y Maykel Osorbo, entre otros.

El periodista cubano, Ariel Montenegro, por su parte, exigió a las autoridades cubanas que aplique a los responsables del acto vandálico contra la vivienda de Anyell Valdés la misma ley que utilizaron contra miembros de Clandestinos, puesto que los participantes en el incidente del lunes utilizaron el nombre de Fidel y una consigna considerada patriótica para llevar a cabo un acto vandálico.

Según se pudo ver en las imágenes, varios de los participantes en el acto de repudio irrumpieron en las inmediaciones de la vivienda y pintaron de azul la parte de la fachada donde estaba escrito "Patria y Vida", en alusión al tema musical estrenado la pasada semana, y varias consignas contrarias al régimen.

En su lugar escribieron en el suelo "Patria o Muerte, Venceremos" y "Viva Fidel", gestos acompañados de una foto de Fidel Castro que fue colocada en la cerca junto a la vivienda.

El acto vandálico provocó que los tres hijos de la activista, menores de edad, lloraran desconsoladamente mientras el hecho tenía lugar.