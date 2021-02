Joven cubana denuncia intento de violación en Artemisa

La joven cubana Sandra Torres Morales, residente en el municipio de Alquízar, en Artemisa, denunció que intentaron violarla y aunque el agresor le provocó heridas y contusiones la policía no lo ha detenido.

Torres Morales identificó al sospechoso como un expreso de Güira de Melena que responde al apodo de El Sombra. La víctima asegura que desde hace más de un año le acosa y, aunque lo ha denunciado varias veces, siempre le dicen que no hay pruebas suficientes para detenerlo.

"¿Qué más necesitan?", se preguntó la joven cubana al momento de contar el testimonio que divulgó la Red Femenina de Cuba y al que tuvimos acceso.

Aunque el victimario no logró completar la agresión sexual, si provocó con un cuchillo algunas heridas en las manos de Torres Morales, así como diferentes contusiones en la cara y el cuello, al intentar sujetarla con fuerza para impedir que escapara o pidiera ayuda.

"Yo había ido al funeral de un familiar de mi novio. Cuando voy por la calle veo que el violador estaba parado en una esquina, pero no me hizo nada porque había un hombre en un portal. Me atacó cuando decido regresar a mi casa. Me tiró al suelo y amenazó con un cuchillo", relató la víctima.

Torres Morales contó que gracias a unos vecinos que escucharon sus gritos, pudo escapar del agresor.

"Cuando me llevan al policlínico, porque estaba sangrando, él estaba allí y un policía lo identificó", dijo, aunque no precisó si lo detuvieron en el momento.

CiberCuba contactó con Arelys Rodríguez, vicecoordinadora de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID) en el occidente de la isla, quien agregó que la víctima vive sola en un cuarto luego de que su padre fuera llevado a prisión.

"Es miembro del grupo de activistas Las Marianas y por ser opositora le negaron el derecho a estudiar Bibliotecología, así que no dudo que la policía le preste poca atención al caso", dijo la activista.

Rodríguez acotó que mientras el hombre permanezca en la calle ella tendrá en su vivienda a la joven agredida y que le acompañará en todo el proceso legal que haga falta.

Marthadela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, comentóa CiberCuba que el caso de Sandra Torres Morales evidencia la necesidad de una Ley Integral que sancione la violencia contra la mujer, una de las exigencias del grupo de activistas que aboga también por el acceso a los datos oficiales de feminicidio, la creación de Casas de Acogida para las víctimas y la preparación de los funcionarios públicos que atienden el tema.

"Nos preocupa mucho la situación de la violencia y que el Estado cubano, desafortunadamente, no tiene en cuenta esto. Es por eso que pedimos a la FMC que no se atrinchere, que acepte el diálogo y que no de la espalda a esta dolorosa situación", agregó.

Los grupos feministas de la isla consideran que el marco legal existente en Cuba es muy limitado y no permite sancionar como es debido los delitos de violencia de género.

Aunque reconocen el Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres que elaboró el Gobierno cubano, critican que no se conozca su contenido y temen que no sea suficiente para cumplir las demandas del colectivo.

En lo que va de año han ocurrido en en la isla al menos 8 feminicidios, cuatro de ellos durante febrero, lo que representa un incremento en comparación con igual etapa del 2020, según datos no oficiales recogidos por la Red Femenina de Cuba.