Cubano tira el televisor por la ventana tras escuchar la canción "Patria o Muerte por la Vida"

El rechazo que ha generado entre los cubanos el tema musical "Patria o Muerte por la Vida" ha sido tal que un hombre llegó al extremo de lanzar su televisor por la ventana al ver el video clip.

Un simpático video llegado a CiberCuba a través de Telegram muestra a un hombre sentado en su casa mirando la televisión cuando de repente, justo en el momento en que Raúl Torres y sus cuatro acompañantes dicen la frase "Dale agua a ese dominó", se levanta airado, abre la ventana, desconecta el equipo y lo tira hacia abajo.

Seguidamente se pone frente a la cámara que lo ha grabado todo y exclama con indignación: ¡Viva Cuba libre, p...! ¡Patria y Vida, c...".

Hasta el momento esta redacción no conoce más detalles del suceso, aunque al parecer no ocurrió en Cuba, donde difícilmente nadie botaría un televisor solo porque no le guste la programación.

El tema del cantautor Raúl Torres es la respuesta del régimen a la canción "Patria y Vida", que ha arrasado en las redes sociales.

Torres, reconocido como una de las voces musicales que apoyan la dictadura, ha sido duramente criticado por cubanos dentro y fuera de la Isla, que han inundado Internet con simpáticos memes y burlas de todo tipo.

Uno de los criterios que más repiten los internautas es que la canción es muy chea.