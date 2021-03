Gobierno cubano desesperado: Lanzan un segundo videoclip en respuesta a Patria y Vida con niños

Luego de lo que, a todas luces, parece un estrepitoso fracaso a cargo del trovador Raúl Torres, en Youtube ha salido este miércoles un segundo tema en respuesta a la canción “Patria y Vida”, ahora con la maquiavélica participación de varios niños.

El video fue compartido nada menos que por el canal de la Aduana de Cuba y en él se ve a los menores vistiendo camisetas donde se leen las palabras “Punto Cubano” y “Mayabeque”. El título: “Patria y Amor!”.

Por enésima vez, la letra arremete contra los supuestos intereses monetarios de los artistas que cantan “Patria y Vida”. “Mi historia no es historia mercenaria, pagada con monedas de dolor. Mi historia se escribió en la lucha diaria, izando la bandera del honor”, dice el coro.

Con evidentemente menos presupuesto que la “iniciativa” de Torres, el video no solo tiene menos calidad visual que su antecesor, sino que muestra un pésimo trabajo de edición con efectos menesterosos e imágenes de archivo del fallecido dictador Fidel Castro que dan grima.

“No puedes aceptar vernos felices, labrando con ternura el porvenir”, canta una niña. “No es digno mancillar nuestras raíces, por la Patria se lucha hasta morir”, dice otra, en palabras aparentemente dirigidas a Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

La canción cuenta con un pasaje de rap, durante el cual les recuerdan a los artistas que ellos se “hicieron” en “esta Revolución”. También habla de que Fidel Castro “resucita” para gritar junto al pueblo “Patria o Muerte, venceremos”.

En su desespero por no quedar mal parado ante el tema de “Patria y Vida”, convertido en un estandarte de quienes piden el fin del régimen en la isla, el aparato propagandístico oficialista aparentemente ha perdido por completo el sentido del ridículo.

Basta observar que la canción de Torres “Patria o Muerte por la Vida” fue pulverizada por las críticas en redes sociales, al punto de superar los 50 000 dislikes (no me gusta) en YouTube a tan solo 48 horas de su estreno. Por el contrario, “Patria y Vida”, del realizador Asiel Babastro, rebasó el millón de reproducciones en el mismo tiempo y hoy cuenta con más de 162 000 likes o Me Gusta frente a los 4 800 del trovador.

“Ni las ciberclarias te defendieron la cancioncita”, dijo el martes el humorista cubano Andy Vázquez en un mensaje dirigido a Raúl Torres. “¿Crees de verdad que lo que hiciste fue una buena canción, porque dices que si levanta ronchas es que funcionó, no has leídos los comentarios?”, agregó.

El éxito de “Patria y Vida”, que se contrapone a la consigna de Patria o Muerte lanzada por el fallecido dictador Fidel Castro, ha molestado bastante al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Sus funcionarios y medios han lanzado incluso ofensas contra los artistas que participan en el video, llegando a calificar de “jinetero” al exintegrante del grupo Orishas, Yotuel Romero.

Tal es la incomodidad que provoca, que este miércoles la policía cubana arrestó al activista Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas de San Isidro, detenido mientras caminaba por una calle de La Habana oyendo la canción con una bocina.

De momento, no se sabe cuántas respuestas "espontáneas" podría sacar el gobierno al ver que la frase "Patria y Vida" se sigue expandiendo, pero su desesperación ya ha quedado en evidencia, y no luce nada bien.