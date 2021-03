ETECSA deja sin internet a Tania Bruguera antes de su presentación en la ONU

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), una entidad monopólica subordinada al régimen de La Habana, cortó el servicio de internet a la artista y activista Tania Bruguera antes de que hablara a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de expresión artística en tiempos de pandemia en la isla.

En la página de Bruguera en Facebook, se describe que, como va siendo habitual, el monopolio de las telecomunicaciones suspendió la conexión de la artivista con una hora de antelación a su presentación ante el organismo internacional.

Bruguera pretendía hablar “del efecto de la pandemia del COVID-19 en las restricciones a los derechos culturales y la libertad de expresión artística”. “Aun cuando han recurrido a esta artimaña, no podrán eliminarla del evento porque su video de presentación fue enviado con antelación”, señala la publicación.

“Nada podrá detener ya la voz de los artistas independientes cubanos que se escucha con atención en todos los foros y en todas las casas porque es quien mejor representa la Cuba de hoy”, concluye el texto.

Horas de represión continua

La jornada del lunes, en que se celebraba el Día de la Mujer, estuvo marcada por el hostigamiento a varios activistas, que fueron asediados durante horas por agentes de la policía política, según múltiples denuncias en redes sociales.

La curadora e historiadora del arte Carolina Barrero dijo que, a pesar del cerco, saldría a la calle. “Voy a salir. Soy una mujer libre. Que sea el día para todos, hombres y mujeres que sufren la opresión y el acoso de un poder sobreimpuesto. Que sepan que tenemos el poder de decir que no”, expresó.

Sin embargo, al salir de su casa, fue inmediatamente detenida por los oficiales que la vigilaban. “Estuve detenida dentro de una patrulla en el parqueo del Hospital Hermanos Ameijeiras. Me propusieron traerme a casa y que permaneciera sin salir. Me negué. Les dije que iba a salir siempre, que no había motivo para que tuvieran patrullas en nuestras casas”, contó.

“Al rato me dijeron que me retiraban la custodia policial, que podía salir, y me aseguraron que también se la quitarían a los otros. He sabido que a algunos les retiraron la custodia y a otros no. No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario. Queremos un estado de derecho y justicia social”, agregó.

En horas más tempranas, el rapero Maykel Osorbo, uno de los artistas que participan en el tema Patria y Vida y miembro del Movimiento San Isidro, fue violentamente arrestado mientras caminaba por la calle. Tras ser liberado, Osorbo afirmó que no permitiría que lo golpearan y lo esposaran de nuevo.

“Es muy triste salir a trabajar y encontrarte una patrulla y chocar con un agente de la seguridad del Estado que, sin motivo ninguno, te impide salir de tu casa”, dijo el rapero.