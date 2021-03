Ganadero cubano acosado por la Seguridad del Estado denuncia que desconocidos incendiaron su finca

El ganadero cubano Andy Amaro Cruz, quien ha sido acosado por la Seguridad del Estado, denunció que personas desconocidas incendiaron su finca en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas.

"Ya son una falta de respeto los atentados que están haciendo contra mi", se le oye decir al ganadero en un video publicado por Radio televisión Martí, donde muestra sus tierras completamente quemadas.

“Empezó a las 4.20 de la tarde, estoy en la finca y veo humo en el fondo, entonces cuando corrí hacia el lugar, veo que estaba prendido todo", relató Cruz al citado medio.

"En ese momento llamé a los bomberos, y los que vinieron fueron los trabajadores de la forestal, porque hay en el lugar una plantación de pinos y teca", relató.

El ganadero posee 34 hectáreas, unas dos caballerías de tierras, además de ser criador de ganado mayor y caprino.

Según su testimonio, luego que apagaron el fuego, "las pérdidas que sufrí consisten en que se me quemaron los postes de la cerca, ahora tendré que cercar nuevamente, además se dañó el pasto para la alimentación del ganado y también desaparecieron varios animales, cinco carneros y tres chivas".

Cruz, de 23 años, quien es hijo de Iván Amaro Hidalgo, un preso político que se encuentra cumpliendo una condena de ocho años en la cárcel de Canaleta, fue citado recientemente a la oficina municipal del Ministerio de la Agricultura y amenazado con perder la licencia para operar las tierras que obtuvo en usufructo.

Luego de que el Ministerio de la Agricultura en Matanzas le diera al joven ganadero un ultimatum para quitarle la finca hace una semana, este hizo una denuncia que tuvo repercusión mediática y las autoridades no se han presenciado más en el lugar.

“Al no venir las autoridades luego del ultimátum, porque la noticia salió por todos los lugares, ellos me van a hacer ahora cualquier cosa para que yo me canse. Ellos me van a atacar por cualquier lado, pero yo no me voy a cansar”, dijo.

Por su parte, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, responsabilizó a al gobierno cubano de esta situación.

“Yo estoy culpando a la Policía Política, porque hay un silencio total por parte de las autoridades de Jovellanos, no hay presencia policial en el lugar de los hechos, no hay peritos. Están encubriendo este vandalismo realizado por grupos que tienen ellos preparados para todo esto”, sostuvo.

Asimismo, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, dijo que este acto se debe a razones políticas.

“Detrás de todo esto está la mano del G-2 en la provincia de Matanzas, su macabro actuar, para tratar de aniquilar a esta familia y llevarla a la ruina total”, indicó.

El pasado año otro ganadero cubano fue víctima de acoso por parte de la policía en el municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, a causa de su negativa a someterse a los caprichos de Guillermo García Frías, quien quiso llevar uno de sus caballos para Artemisa para utilizarlo como semental, a lo que el ganadero se opuso frontalmente.