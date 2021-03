Banco Central alerta a los cubanos sobre requisitos para transferencias a cuentas en MLC

El Banco Central de Cuba alertó este jueves a sus clientes sobre el envío de transferencias entre tarjetas de Moneda Libremente Convertible (MLC), ante la queja de varios usuarios que han perdido dinero en "operaciones" no solicitadas.

Un mensaje de esa institución financiera en Twitter advierte a los cubanos que al hacer las transferencias entre tarjetas en Moneda Libremente Convertible, ya sea por cajero automático, transfermovil u otro canal electrónico, deben verificar que la tarjeta destino comience "únicamente" por 9225 XXXX XXXX XXXX.

Asimismo, subraya que si la operación se hace de forma distinta -por ejemplo a una tarjeta en MLC que empiece con 9226- es mejor abortarla pues el dinero podría enviarse hacia una tarjeta en pesos cubanos (CUP), donde automáticamente se convierte el monto al cambio 1x24.

"Estimado Cliente: Para el envío de transferencias entre tarjetas en MLC ya sea por cajero automático, transfermovil u otro canal electrónico debe tener presente que al captar el número de la tarjeta destino la misma debe comenzar por 9225 XXXX XXXX XXXX. De no ser así sugerimos no continuar con la operación pues la transferencia puede enviarse hacia una tarjeta en CUP convirtiendo el monto a esta moneda al cambio 1 x 24", expresa el comunicado.

Varios internautas reaccionaron al aviso indignados pues han sido víctima de estos problemas cargando con la consecuente pérdida de dinero en el "cambio no solicitado" del dólar a pesos cubanos a través de una operación errónea.

Al respecto, reclamaron al banco implementar un motor de autorización automatizado basado en reglas que detengan posibles operaciones "sospechosas" a partir del conocimiento institucional y popular; y habilitar con base en esto "mecanismos de alerta y confirmación".

"Soy Trabajador por Cuenta Propia, el importador ITH me exige una (tarjeta) 9226 en MLC, tengo que hacerla aparte de la que ya tenía 9225 y ahora me dice que si transfiero MLC a una que no sea 9225 es en otras palabras bajo mi propio riesgo y responsabilidad? Explíquenme eso por favor?", reclamó un cliente.

"Ya eso me pasó, transferí entre tarjetas en MLC y me lo convirtió en CUP, lo que es una estafa: ¿No son las dos tarjetas de MLC, Por qué me lo convirtió a CUP, Por qué no lo dejó en MLC?, dijo otro.

De igual modo, un usuario señaló la imposibilidad de transferir de tarjetas en moneda nacional a aquellas en MLC: "Si las tarjetas de MLC toman como referencia al USD para convertir cualquier moneda y hacer depósitos en ella, por qué no puedo utilizar la tarjeta de CUP y transferir dinero a una cuenta MLC a razón de 24 CUP por cada MLC? Y por qué al contrario sí es posible?", preguntó.

"Podrían poner una especie de aviso o quitar esa opción. Nadie va a vender sus dólares a 24 pesos así que estaría bien que quitaran esa opción para evitar pérdidas qué podrían ser catastróficas", subrayó otro cubano.

Como parte de la "tarea ordenamiento" o unificación monetaria que implementa el gobierno cubano para levantar su depauperada economía, el banco ha habilitado la opción de tarjetas en MLC para la compra en tiendas donde solo se admiten monedas extranjeras.

En medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla estas tiendas son las únicas medianamente surtidas, por lo que miles de cubanos con familiares en el extranjero han solicitado las tarjetas en cuestión para comprar en ellas.

Sin embargo, las transacciones son difíciles y en ellas se exponen a la pérdida de sus dólares por errores en el envío cuya solución no ha sido considerada por las instituciones financieras de la isla, que hasta el momento, como indica el aviso de Twitter, hace responsable a los ciudadanos de los errores en las operaciones y sus consecuentes pérdidas.