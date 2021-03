Diasniurka Salcedo denuncia amenazas de la Seguridad del Estado a chofer que la ayuda en apoyo a personas necesitadas

La activista cubana Diasniurka Salcedo denunció que la Seguridad del Estado detuvo, multó y amenazó al chofer que la ayuda a transportar la ayuda que ella entrega a cubanos en situación de extrema pobreza.

Salcedo explicó que al chofer lo amenazaron diciéndole que si la monta nuevamente a ella en su carro “le van a retirar la chapa”.

“Seguridad del Estado, ustedes a mí no me conocen. ¡Si no tengo transporte, voy a pie! ¡Pero no voy a parar! ¡Esto es Patria y Vida! ¡No cogeré más carro, andaré a pie!! Pero te aseguro que llegaré”, escribió la activista en Facebook.

Explicó que él solo la ayudó a llevar algunos objetos a "Manolito", un niño con graves problemas de salud al que entregó ayuda material esta misma semana. "Maldito régimen asqueroso”, sentenció la opositora.

“Hoy estoy lista para cambiar ‘el no se puede salir’. Voy para la calle cueste lo que cueste. ¡Mi casa no es un calabozo”, escribió este mismo miércoles Salcedo, quien sufre permanente asedio por parte de la Seguridad del Estado por la labor que realiza gracias al apoyo de cubanos en el exterior.

Hace apenas dos días, Diasniurka mostró en redes sociales la ayuda que entregó a "Manolito" y a su familia, gracias a la colaboración del chofer que ahora ha sido multado.

A finales de diciembre, la opositora entregó una valiosa ayuda material a otra familia cubana en Alquízar, provincia de Artemisa. En ese caso, además de artículos materiales, la opositora hizo entrega a la familia de un dinero producto de su trabajo como peluquera, para que pudieran comprar alimentos.

En otra ocasión, ayudó a un matrimonio cubano con su hijo pequeño enfermo del corazón, y a esa familia, que vivía en condiciones infrahumanas, les agenciaron una nueva vivienda, completamente amueblada, con equipos electrodomésticos nuevos y recién pintada.

Diasniurka Salcedo acumula un largo historial de asedio por parte de la Seguridad del Estado, que incluye vigilancia y frecuentes detenciones.

En septiembre de 2020 fue detenida violentamente cuando se disponía a entregar unos medicamentos. Recién comenzado este año, le impusieron una multa de 2.000 pesos durante una inspección por considerar que ejercía la peluquería de forma “ilegal”.