Policía cita por segundo día consecutivo a la activista cubana Carolina Barrero

La activista cubana e historiadora del arte Carolina Barrero fue citada por segundo día consecutivo, por la policía política para que se presente en la Unidad de Infanta y Manglar.

"El capitán Renel Pérez me ha entregado una citación para acudir mañana a las 8.30 de la mañana a la Unidad Policial de Infanta y Manglar ante la Instructora Penal Kenia Morales Larrea con el motivo de entrevista. La acusación vino sin cuño la primera vez por lo que me negué a recibirla. Unos minutos más tarde volvía el capitán muy correcto y con la forma cumplimentada. Me pregunto qué tiene que decirme la instructora penal mañana que no pudo decirme hoy", denunció Barrero en su perfil de Facebook.

Barrero fue citada también este miércoles en la mañana en la unidad policial de Infanta y Manglar, en La Habana. LA recibió la misma instructora penal que la cita para este jueves, la teniente coronel Kenia Morales Larrea, de la Seguridad del Estado.

La encargada de la represión en el sector cultural le comunicó a Barrero que la fiscalía aún no ha dictaminado sobre la denuncia impuesta en su contra por haber imprimido unas postales con la silueta del Héroe Nacional José Martí.

El encuentro del miércoles Barrero indicó que fue breve y solo para informarle datos recientes de la marcha de la denuncia que hacen contra ella.

"Fue muy breve. Me dijo el número de la denuncia, la 6519/2021, y que fiscalía aún no ha dictaminado. La denuncia es del 4 de febrero, hace 48 días", precisó la historiadora de arte en su perfil de Facebook.

La pasada semana Barrero fue interrogada por la misma Teniente Coronel Kenia Morales, pero en la unidad del municipio La Lisa. Esta agente es conocida por su actividad de represión y acosos a artistas, periodistas independientes y activistas, y fue quien presentó la denuncia contra la historiadora del arte por el supuesto delito de Clandestinidad de Impresos.

"La Teniente Coronel Kenia Morales me levantó un Acto de Detención y un Acta de Advertencia, me acusó de tener la intención de ir hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores a protestar por el caso de Karla Pérez", contó la activista.

En febrero agentes de la Seguridad del Estado acusaron a Barrero de un delito de “clandestinidad de impresos”, contemplado en el artículo 210 del Código Penal Cubano. Usaron como pretexto una impresión sobre papel de una imagen de José Martí cubierto de estrellas que le encontraron en posesión.

El dibujo era un homenaje de la joven para celebrar el aniversario del natalicio del Apóstol el pasado 28 de enero, le fue interceptado tras la protesta pacífica que tuvo lugar el 27 de enero frente a la sede del Ministerio de Cultura.