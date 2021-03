Diasniurka Salcedo en el hospital tras "forcejeo" con agente de la Seguridad del Estado

La opositora cubana Diasniurka Salcedo fue atendida en el hospital debido a un desgarro de tendón, luego del forcejeo con un agente de la Seguridad del Estado la tarde de este jueves.

Salcedo presenta "desgarradura en el tendón que es responsable de la rotación del codo", luego de que uno de los agentes que la dejó tirada en un campo apartado, regresó a detenerla cuando vio que ella estaba transmitiendo en vivo lo que le habían hecho.

"Nuevamente me vuelven a lastimar, mientras más me hagan más yo hagoooo, lastimaron mi brazo, NO mi manera de pensar, solo me pondré más rebelde!! PATRIA Y VIDA", aseguró Salcedo.

La opositora también advirtió que si la vuelven a maltratar, más de 500 madres y mujeres maltratadas "nos vamos a plantar".

Diasniurka denunció las amenazas que está recibiendo por redes sociales, en las que le dicen cosas como "te vamos a sacar los dientes y la lengua" y que la van a callar "por las buenas o por las malas". Además, le advirtieron que lo que le había sucedido el jueves era solo "un aviso".

Amenazas a Diasniurka Salcedo

Salcedo fue detenida la tarde del jueves luego de salir de su casa, donde tenía vigilancia policial, a hacer unas gestiones. Unos oficiales vestidos de civil que no se identificaron, la obligaron a entrar al vehículo y luego la dejaron tirada en "el medio de un monte".

"Unos personajes que no se identificaron, me detuvieron sin decirme nada. Me montaron en un carro y estoy aquí en el medio de la nada, en un monte, no sé dónde me encuentro", dijo Salcedo en una directa.

A los pocos minutos de estar transmitiendo el redes sociales, uno de los represores regresó y la agarró de un brazo y cortó la directa.

El día antes, Diasniurka había denunciado amenazas de la Seguridad del Estado al chofer que la apoya repartiendo ayuda a personas necesitadas. Agentes de la policía política detuvieron, multaron e intimidaron al hombre y lo amenazaron con quitarle la chapa del carro si continuaba ayudando.