Actor Carlos Cruz, protagonista en filme Plantados: “A mí el gobierno no me quiere”

El actor Carlos Cruz, uno de los protagonistas del largometraje Plantados sobre la prisión política en Cuba, aseguró este viernes que el Gobierno de la isla no lo quiere, y que por eso no ha regresado a su país en 21 años.

Afincado en Miami, Estados Unidos, Cruz dijo en el programa Las mañanas de CiberCuba: “No, yo no he vuelto a Cuba. A mí el Gobierno no me quiere. Sí tengo la satisfacción de que ahora me estén viendo en Cuba a través de Plantados”.

Esa satisfacción, según el veterano actor, con una importante carrera en su país, se suma al hecho de no haber tenido que ceder frente a las autoridades de la isla.

“Sin tener necesidad de ir a Cuba (…) de doblegarme ante el Gobierno, me está viendo el público”, comentó. “Y yo sé que hay todavía alguna gente que me quiere”.

“Habrá algunos que no me quieran… Ya no es que no me quieran por mí, sino es porque ya yo no soy revolucionario…”, ironizó Cruz, quien interpretó el recordado personaje de Adolfo, arquetipo de burócrata isleño, en la película Guantanamera (1995), dirigida por Tomás Gutiérrez Alea (Titón) y el recientemente fallecido Juan Carlos Tabío.

Durante la entrevista, Cruz recordó que fue revolucionario alguna vez: “Sí, sí, sí… A los 20 es obligatorio ser revolucionario; a los 40 es una tontería”, dijo.

Según el artista, también recordado por papeles en series televisivas como Cabinda o Los papaloteros, “ese amor” se le murió “por allá, por los setenta”.

“Me di cuenta de que todo era un juego: parecía que sí, parecía que no”, rememoró. “Como decía un amigo mí que vivía en La Lisa, y era barriotero:' Te llevan carta…'”.

Cruz se fue en 1999 “decepcionando de todo”: “No había ilusión y un ser humano no puede vivir sin ilusión”, dijo.

Desde su punto de vista, “un sistema político que no permita que el ser humano tenga ilusión (…) no va a ninguna parte. Y ya está comprobado”, apuntó, “no solo en Cuba, sino, anteriormente, en montones de lugares”.

“Llegará el momento en que se acabará… Lo bueno que tienen las cosas malas es que se acaban”, opinó el “Adolfito” de La bella del Alhambra, quien también participo en memorables películas cubanas como Un hombre de éxito, Papeles secundarios, Las honradas, Alicia en el pueblo de Maravillas y Adorables mentiras.

En el filme Plantados, Cruz encarna a un militar cubano en retiro que llega a Miami pasadas algunas décadas desde que ejercía como represor en jefe contra los prisioneros políticos en una cárcel de Cuba.

La cinta dirigida por Lilo Vilaplana —que pronto se filtró en YouTube— se estrena precisamente este viernes en los cines de Estados Unidos. Según ha trascendido, las entradas para verla ya se han agotado en Puerto Rico.

A diferencia de su realizador, el empresario hispano-estadounidense de origen cubano y productor de Plantados, Leopoldo Fernández Pujals, aseguró que no le preocupa la filtración en diversos sitios webs.

“Están pirateando la película en todo el mundo. A mí esto no me preocupa. Yo lo que quiero es que vean la película. Yo no he hecho la película para enriquecerme”, dijo en entrevista con Cubanet.