Ana María Daniel celebra el cumpleaños de su hijo en Miami, mientras El Micha "se cura el alma" en Cuba

Mientras las redes sociales aún recuerdan la reciente felicitación de El Micha a su hija Amanda por su cumpleaños, este fin de semana hubo una fecha igualmente especial para la familia del reguetonero: su hijo menor, Dylan, cumplió 10 años. Sin embargo, a diferencia del gesto público hacia su hija, el artista guardó silencio en esta ocasión y no compartió ningún mensaje para el niño en Instagram.

La ausencia de una felicitación pública en el feed de Instagram del cantante ha llamado la atención de sus seguidores, sobre todo en medio de la controversia generada por su decisión de mudarse a Cuba, alejándose físicamente de sus dos hijos y su exesposa, Ana María Daniel, quien reside en Miami.

En contraste, Ana María sí celebró el cumpleaños de Dylan con una publicación en Instagram que conmovió a muchos. “El príncipe de mamá está cumpliendo 10 años. Estoy orgullosa de ti hijito mío, eres un niño maravilloso con un corazón enorme. Feliz cumpleaños, Dylan. Te amamos”, escribió junto a una imagen del pequeño con un globo de cumpleaños y una gran sonrisa y más fotos del niño.

Captura de Instagram Ana María Daniel

El gesto no pasó desapercibido. En los comentarios, amigos y seguidores le enviaron felicitaciones al niño, mientras algunos también notaron la ausencia de un mensaje por parte de su padre.

En sus historias de Instagram, publicadas después del cumpleaños del niño, el reguetonero compartió varias promociones y finalmente una imagen desde el interior de un vehículo en plena carretera rural, acompañada del mensaje: “Curando el alma”.

Captura de Instagram / El Micha

La diferencia en el trato público hacia sus hijos vuelve a colocar al artista en el centro de críticas sobre su papel como padre. Aunque recientemente intentó proyectar una imagen de cercanía emocional con Amanda al felicitarla por su cumpleaños, su silencio en esta fecha especial reaviva el debate en redes sobre sus prioridades y su rol paterno.

