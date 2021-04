Autoridades de Miami Beach buscan convertir Ocean Drive en un distrito cultural y de arte

Las autoridades de Miami Beach se proponen convertir la zona de Ocean Drive, principal eje del Spring Break en esa ciudad de Florida, en un “distrito cultural y de arte”.

El principal objetivo, más allá de la promoción artística, es terminar con el “descontrol” en esa área, donde en las últimas semanas se experimentó un auge de la violencia y la criminalidad, alimentado sobre todo por el arribo de los turistas de primavera luego de un año de pandemia y encierro relativo en la mayor parte de Estados Unidos.

Desde la semana pasada, medios locales se han hecho eco de la iniciativa propuesta por el alcalde Dan Gelber, quien tiene un plan de al menos 12 medidas que la Comisión de Miami Beach deberá evaluar el 21 de abril.

El Miami Herald recordó la transformación hace década del ambiente de Spring Break en Fort Lauderdale y se preguntaba si algo similar podría lograrse en la ciudad insular del sur de la Florida.

“Fort Lauderdale changed its spring break scene in the ’80s. Can Miami Beach do the same? (Fort Lauderdale cambió su escena de Spring Break en los 80. ¿Miami Beach puede hacer lo mismo?)”, tituló el diario.

La pieza viene acompañada de imágenes de vecinos con carteles que dicen: “Los residentes de Miami Beach importar!!!”, o bien: “El crimen va en aumento. Y también se cancelan las reservas de hotel”.

Michael Góngora, vicealcalde y comisionado de Miami Beach, declaró en una entrevista televisada: “Tenemos que cambiar la situación en Ocean Drive y todo el distrito”.

Lo cierto es que la zona ha visto cómo se declaraba el estado de emergencia y, en consecuencia, un toque de queda (de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. entre jueves y domingo) hasta el próximo 12 de abril, con el objetivo de controlar las aglomeraciones de gente, los actos violentos contra personas y negocios locales.

Según Góngora, la organización de eventos de índole “más cultural” atraería “mejor turismo” a la ciudad, tradicionalmente asociada, más bien, con la fiesta.

El funcionario señaló que además de la atracción de “otros tipos de eventos” (recordó un concierto de Pavarotti en la playa, hace años…) sería pertinente “zonificación” de algunos edificios.

De acuerdo con la información disponible, la docena de propuestas del alcalde Gelber incluiría mayor vigilancia policial en áreas residenciales y la prohibición de la venta de alcohol después de las 2:00 a.m. (en un primer momento, sería así bares exteriores, mientras que, en interiores, hasta las 5:00 a.m.).

Asimismo, habría una reforma en el tipo de licencias para negocios que no encajen en el nuevo modelo “cultural” de Ocean Drive y sus inmediaciones.

Durante varias semanas, residentes y autoridades han mostrado su consternación por el “caos” (visto también a través de redes sociales) generado durante estas vacaciones de primavera.

La policía llegó incluso a utilizar gas pimienta contra las personas que ignoraron la disposiciones de emergencia y violaron el toque de queda.