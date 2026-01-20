Criticó al alcalde de Miami Beach en Facebook y la policía fue a buscarla: "Alguien podría actuar"

Ver más

Raquel Pacheco, veterana del Ejército de Estados Unidos y residente en Miami Beach, denunció en redes sociales que dos detectives de la policía local acudieron a su vivienda después de que publicara un comentario crítico sobre el alcalde Steven Meiner en Facebook.

El encuentro fue grabado por la propia Pacheco. Se aprecia el momento en que los oficiales le muestran una captura de pantalla de su publicación y le recomiendan “evitar declaraciones que puedan incitar a la violencia”.

La policía describió la visita como una “evaluación de seguridad” ante la posibilidad de que otras personas pudieran reaccionar violentamente a su comentario.

En el video se escucha a un detective decir: “No estamos diciendo si es verdad o no. Solo queremos evitar que alguien se agite o haga algo”. Pacheco respondió invocando su derecho a la libertad de expresión: “Esto es libertad de expresión, esto es América, ¿verdad?”.

El caso fue denunciado por la organización FIRE (Foundation for Individual Rights and Expression), que calificó el hecho como un posible abuso de poder y una violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libre expresión incluso cuando resulta incómoda para las autoridades.

Una publicación polémica

El comentario que originó la visita policial criticaba duramente al alcalde Meiner por supuestas posiciones discriminatorias hacia la comunidad LGBTQ y por intentar censurar obras culturales.

"El tipo que constantemente pide la muerte de todos los palestinos, intentó cerrar un teatro por proyectar una película que hirió sus sentimientos y se niega a apoyar a la comunidad LGBTQ de cualquier forma (incluso se levanta y se va cuando se votan asuntos relacionados) quiere que sepas que 'todos son bienvenidos aquí'", dice el mensaje.

En tono sarcástico, Pacheco cerró su publicación con varios emojis de payaso. Durante el intercambio, los agentes insistieron en saber si el breve texto le pertenecía.

“No puedo responder preguntas sin que mi abogado esté presente”, dijo ella en el video, reiterando su negativa a confirmar la autoría del mensaje.

"La policía de Miami Beach llegó a mi puerta, aproximadamente a las 2 p. m., para interrogarme sobre un comentario en redes sociales. La libertad de expresión, tal como la conocemos, está muerta. Soy ciudadana estadounidense y veterana del Ejército de Estados Unidos. No me silenciarán", indicó al postear el video de la visita.

Debate nacional por los límites de la vigilancia

La intervención policial ha desatado un amplio debate en Florida sobre los límites entre la seguridad pública y la libertad de opinión en redes sociales.

Medios de prensa locales han compartido su mensaje y activistas por los derechos civiles advierten que este tipo de acciones pueden tener un efecto intimidatorio sobre los ciudadanos que critican a funcionarios públicos.

El Departamento de Policía de Miami Beach no realizó detenciones ni emitió advertencias formales, pero sí dejó claro que su visita era "preventiva".

El incidente ha puesto en el centro del debate la tensión entre el discurso político y la intervención policial, especialmente en un contexto de creciente polarización en Estados Unidos.