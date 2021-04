José Daniel Ferrer responde al Gato de Cuba: "Tanta solidaridad también me saca lágrimas"

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), agradeció públicamente al influencer Yoandi Montiel Hernández, popularmente conocido como El Gato de Cuba, por preocuparse por su salud y solidarizarse con la huelga de hambre que desde hace 13 días realizan más de 50 cubanos.

“Tanta solidaridad también me saca lágrimas de gratitud”, manifestó Ferrer a través de Twitter, en un mensaje publicado por la esposa del opositor dado el deteriorado estado de salud de su marido.

El Gato de Cuba, un joven influencer que ha despertado el interés de los cubanos dentro y fuera de la isla por sus análisis críticos con el sistema, declaró entre lágrimas en una transmisión directa a través de las redes sociales:

"Ferrer, mi hermano, si tú me ves, mi hermano yo estoy contigo. Esto es Patria y Vida mi hermano. Asere, come algo, yo no quiero perderte mi hermano. Tú eres un tipo que está duro al bate y yo no quiero perderte".

Varios activistas de UNPACU decidieron iniciar una huelga de hambre hace 13 días como respuesta al acoso de las autoridades, los episodios de violencia física sufridos por miembros de la organización, y también como reacción desesperada ante el cerco policial y la vigilancia que han desplegado los oficiales de la PNR en Santiago de Cuba contra la sede de la organización.

El gesto iniciado por un reducido grupo de opositores creció hasta convertirse en una expresión de protesta de más de 50 cubanos dentro y fuera de la isla.

A través de las redes sociales, varias voces de cubanos se han solidarizado con la causa que libran los activistas de UNPACU. El fundador y líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, ayunó durante 24 horas en apoyo a los huelguistas. Asimismo, la curadora de arte Anamely Ramos y el músico Francisco Céspedes dejaron de ingerir alimentos durante 3 días en solidaridad con sus compatriotas.

Este jueves cinco eurodiputados -incluida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová- dirigieron una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicochea Estenoz, para manifestar su preocupación por la salud de José Daniel Ferrer y el resto de los huelguistas.

Miembros del MSI convocaron a todos los cubanos a unirse en oración para pedir por la salud de los huelguistas el próximo sábado 3 de abril.

"Pidamos por nuestros hermanos de la UNPACU. Este sábado 3 de abril unámonos en una oración, por los que están luchando por la libertad de Cuba, por el país más justo que todos queremos. Si no puedes estar presente apóyalos prendiendo una vela y poniendo una foto en la redes", publicaron los miembros del MSI en Twitter.