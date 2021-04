Maykel Osorbo: Nuestro diálogo es con el pueblo de a pie y con la oposición

El rapero Maykel Osorbo insistió este viernes en su idea de que resulta imposible dialogar con las autoridades de un régimen totalitario que redobla la represión sobre la oposición, y mantuvo su mensaje de que el diálogo propuesto por el Movimiento San Isidro (MSI) es con el pueblo de Cuba.

“MSI. Estamos super puestos. Nuestro diálogo es con el pueblo de a pie y con la oposición. MAYKELOSORBO#349 FUEGO. No más Castro. No más Canel . No más PCC. Tumbamos la dictadura y después veremos cómo construimos la democracia. Al que le guste bien y al que no, también. ¿Oíste Seguridad del Estado? Patria y Vida. Estamos con la UNPACU”, escribió Osorbo en su página de Facebook.

En varias ocasiones Osorbo se ha referido a ese diálogo imposible con las autoridades, apostando porque el entendimiento sea entre los cubanos y los representantes de la oposición y la sociedad civil, cuyas propuestas no alcanzan una gran visibilidad y, en muchas ocasiones, no son conocidas por el pueblo.

Recientemente, el rapero declaró que no veía las condiciones para un diálogo con el régimen en las actuales circunstancias, pero sí entre los activistas, la oposición y los cubanos del exilio comprometidos con una transición democrática en Cuba.

“No dialogo porque mi vida peligra”, afirmó Osorbo en redes sociales. “Con dictadores no se dialoga. Lo digo desde la experiencia personal. A mí me golpean todos los días, me acosan, me amenazan. Con esa violencia no se dialoga conmigo. Fuimos a dialogar el 27ENE y vieron lo que pasó”, señaló.

Recalcando en todo momento que lo decía a título personal, Osorbo dejó claro que en esas condiciones es imposible plantear un diálogo con los responsables de tanta represión. “No critico al que quiera dialogar, porque sería comportarme como un dictador. Pero yo, Maykelosorbo#349, NO DIALOGA CON ASESINOS”.

“El dialogo de Patria y Vida es con la oposición. Tenemos que unir la oposición tradicional y los artistas. En el MSI no somos opositores, ni disidentes; somos pueblo, somos artistas. Necesitamos unir a la oposición como Voltus V”, dijo haciendo referencia a la serie de dibujos animados japoneses que ha quedado grabada en la memoria de muchos cubanos.

Parecidas declaraciones realizó Osorbo pocos días después del 27N, a raíz de la manifestación que se congregó frente al ministerio de Cultura, exigiendo diálogo a las autoridades. En aquel momento, el rapero dijo cuáles eran las condiciones que ponía para dialogar con el régimen y que incluían la liberación de más de cien presos políticos, incluido el rapero Denis Solís. “Entonces conmigo no hay diálogo de ningún tipo. Con delincuentes y ladrones de cuello blanco no se habla”, concluyó.

En días recientes el músico, junto al líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, y otros miembros del MSI, debatieron sobre sus derechos civiles con agentes de la policía en una plaza pública de La Habana.

Lo que comenzó como un aparente enfrentamiento entre policías y activistas se convirtió en un espacio de debate en el que los miembros del MSI terminaron explicando a los uniformados el derecho que les asiste de hablar de política en los lugares públicos.

“La intención de nosotros no es tumbar una dictadura sino construir una democracia”, afirmó Otero Alcántara en una directa de Facebook. “Yo no soy un político, pero creo que si entendemos todos lo que significa una democracia, es la garantía de que, si mañana hay un estallido social, no venga otro dictador de turno u otro ‘salvador’ a gobernarnos”, añadió.

Asimismo, indicó que “hace falta un aprendizaje democrático. No queremos promesas de instaurar una democracia en un par años. No queremos ningún gobierno de transición que para gobernar sacrifique nuestras libertades bajo la promesa de un futuro mejor. Vamos a tumbar una dictadura ¿y luego qué? La sociedad civil se está construyendo todavía y necesita también aprender sobre estructuras democráticas”.

“Vamos a prestarle atención a los opositores cuando realizan ejercicios democráticos, no cuando la dictadura les da tres palos. Miremos a José Daniel Ferrer en Altamira cuando alimenta a la comunidad, cuando hace trabajo social, no solo cuando está en huelga o cuando lo meten preso. Hay cantidad de proyectos en Cuba a los cuales nadie les presta atención. Cuando seamos capaces de mirar al otro y entender al otro, las cosas comenzarán a cambiar”, explicó.