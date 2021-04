Riflera cubana Eglys de la Cruz confirma su participación en Tokio 2021

La riflera cubana Eglys de la Cruz asistirá a sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto próximos, según confirmó este sábado en declaraciones a Radio Habana Cuba.

De la Cruz había anunciado a fines de marzo que no participaría en la cita porque se encontraba en estado de gestación, pero aseguró que actualmente está entrenando a buen ritmo.

El próximo verano, la espirituana buscará no solo mejorar su bronce olímpico en Beijing 2008 (fusil a 50 metros), sino también sus cotos individuales absolutos.

“Espero mejorar mi bronce olímpico y mi marca personal”, dijo la escopetera que llegará a Japón con 41 años. “Serán unos juegos atípicos, sin público extranjero, pero siempre saldré a tirar con mucho optimismo y decisión”.

Hace algunas semanas, la tiradora había declarado acerca de su embarazo: “No lo busqué, pero sucedió y no puedo postergar más esta decisión porque ya tengo 40 años y cuando no es una competencia es otra y hay cosas que no esperan”.

Doble campeona panamericana en Santo Domingo 2003 y Rio de Janeiro 2007, De la Cruz aseguró que llevará al lejano Oriente “el mismo espíritu de lucha que le ha caracterizado en su carrera deportiva”, según reseñó la prensa oficialista cubana.

Próximamente, De la Cruz tomará parte en una base de entrenamiento en España junto al resto de los clasificados olímpicos del tiro deportivo cubano.

Ellos son Leuris Pupo, titular en la modalidad de pistola en Londres 2012, así como Jorge Grau, Laina Pérez y Jorge Félix Álvarez.

“No he hablado del retiro”, dijo también De la Cruz el mes pasado. “Hay que ver cómo se comportan las cosas. Quizás llegue hasta los Centroamericanos para ayudar al equipo, donde hay varias muchachas nuevas”.

Hace casi 13 años, Eglys de la Cruz acumuló 687.6 puntos en la competencia de rifle a 50 metros en la capital china; esa actuación le valió para el tercer puesto en el podio olímpico tras la local Du Li (oro: 690 unidades) y la checa Katerina Emmaons (plata: 687,7).

La laureada atleta ganó su boleto a Tokio 2020 durante los Juegos Panamericanos efectuados en 2019 en Lima, Perú, donde alcanzó el segundo lugar en la justa de fusil a 50 metros en tres posiciones.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán este verano luego de su aplazamiento en 2020 debido al avance global de la pandemia del coronavirus.