Cubanos ayunan en solidaridad con quienes luchan por un cambio en Cuba

Los jóvenes cubanos Yunior Bacallao Alonso y Antonio Alonso Ortega iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la celebración del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y en solidaridad con quienes luchan por un cambio en Cuba.

Participantes en las iniciativas del 27N y activistas de la sociedad civil cubana, ambos jóvenes -que comparten lazos sanguíneos- han decidido declarar un ayuno de 72 horas desde este sábado, con el que pretenden denunciar la celebración de un Congreso que contribuye a la consolidación de un orden político en Cuba con el que no están de acuerdo.

“Mi primo Antonio Alonso Ortega, participante del 27N, está haciendo un ayuno de 72h desde ayer, en protesta contra el Congreso. Yo, Yunior Bacallao Alonso, participante y organizador de la Protesta de los 14 de la Atenas, el 28/11/20, me le uní hoy, en ayuno, hasta nuevo aviso, en apoyo a mi primo, a la UNPACU y a todos los cubanos obligados a ayunar o mal alimentarse por la dictadura”, publicó Bacallao en su página de Facebook.

El activista del 27N Antonio Alonso, fue uno de los centenares de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre para exigir diálogo a las autoridades y protestar contra el violento desalojo sufrido por los huelguistas de hambre que se encontraban acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI).

Su activismo a través de redes sociales es intenso, al igual que el de su primo Bacallao Alonso, quien hizo público el ayuno iniciado por Antonio Alonso y, además, se sumó a la iniciativa para denunciar un Congreso que se celebra en medio de una oleada de represión intensificada contra los opositores, activistas, artistas y periodistas independientes de la sociedad civil cubana.

“En solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y el robo que está sufriendo, en solidaridad con todos los cubanos verdaderamente dignos que luchan por un cambio para mejor en Cuba, desde cualquier parte de Cuba. No me voy a quedar en casa, seguiré trabajando para darle el sustento a los míos hasta que la salud me permita. Viva Cuba libre. Patria y Vida”, declaró Bacallao Alonso.

Este sábado, la Seguridad del Estado allanó violentamente la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba junto a la artista Afrika Reyna trabajando en la realización de un performance en el que se utilizaba un garrote vil.

"Entraron y se lo llevaron (a Luis Manuel Otero). Arrancaron todos los dibujos que tenía en la pared. Ningún opositor tiene Internet. A Afrika Reyna ya la soltaron", denunció a CiberCuba el rapero El Funky, dando la voz de alarma ante el allanamiento y el robo sufrido por el artista líder del MSI.

Mientras tanto, muchos activistas cubanos reportaron ayer el corte del servicio de internet en sus teléfonos fijos y móviles, como parte de la estrategia represiva implementada para evitar acciones de la sociedad civil que critiquen la celebración del VIII Congreso del gobernante Partido Comunista.

La vigilancia y el acoso policial sobre integrantes del 27N y el MSI, así como sobre activistas y periodistas independientes, está siendo muy intenso en las últimas semanas. Varios activistas, como Carolina Barrero o Iliana Hernández han denunciado la presencia constante de represores vigilando sus domicilios.

Por su parte, el cerco policial montado en torno a la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en días pasados fue especialmente visibilizado y denunciado por la sociedad civil cubana, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

La realización de una huelga de hambre por parte de los activistas de UNPACU fue el último recurso que les quedó para protestar contra la violencia policial, los actos de repudio sufridos y contra la represión en general que les impedía realizar su labor social de ayudar a personas vulnerables.

"El arte no lo rompe nadie. Yo, Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual cubano, estoy en prisión domiciliaria en contra de mi voluntad. Voy a salir a las 4 pm y no volveré hasta que no me devuelvan mis obras intactas, incluyendo El garrote vil y una disculpa pública por Díaz-Canel. Un artista no puede realizarse en una dictadura", dijo este sábado el artista luego de su liberación y tras comprobar el resultado del allanamiento de su morada, durante el cual la Seguridad del Estado confiscó sus obras de arte.