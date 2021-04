Chocolate sobre muerte de Iván El Bacoco: "Solo quienes queremos irnos sabemos por qué queremos marcharnos"

El reguetonero cubano, Chocolate MC, rindió homenaje a Iván El Bacoco, quien se suicidó en La Habana el pasado jueves.

“Solo quienes queremos irnos sabemos por qué queremos marcharnos, en verdad no queremos, pero ya a ese nivel de depresión mental y espiritual ya nuestras vidas no nos pertenecen RIP Bacoco”, escribió Chocolate en Instagram.

“(Lastimosamente…………las leyendas deben morir)”, añadió.

Chocolate ya había compartido una frase del escritor estadounidense H. Jackson Brown el viernes, día en que se conoció la noticia del inesperado fallecimiento de El Bacoco.

"No esperes a que muera alguien para decirle cuanto lo amabas, díselo hoy que lo tienes cerca. Cuando veas a alguien deprimido no lo dejes solo. Dale conversación, entretenlo, haz que ría, ayúdale a levantar el ánimo. La depresión es la enfermedad más mala que existe", publicó

El reguetonero cubano Iván El Bacoco se suicidó el jueves, según informó en sus redes sociales su colega y amigo de la infancia, Jonathan Fermín Michel Valdés (El Kamel).

"Ayer mi hermano se quitó la vida por problemas depresivos que siempre tenía. Así pasábamos la madrugada, hablando y llorando, y yo le daba ánimo peleando con él", escribió El Kamel en Instagram.

"Me duele demasiado esto. Solo quiero que el mundo sepa que esto es causa de la desesperación que la juventud tiene por un gobierno que no deja desarrollarse. Muchos jóvenes lo están haciendo, no solo él. Esa no es la solución...", agregó.

"Contigo se va una gran parte de mí", dijo en otro post el cantante, quien colaboró junto a El Bacoco en exitosos temas como "Un palo como tú", "Amor 100%" y "Que la vida te sonría".

Otros artistas del género urbano como Yomil, El Funky, Alex Duvall y Manu Manu plasmaron mensajes de condolencia por el deceso del joven cantante, quien estaba esperando el nacimiento de su hija.

