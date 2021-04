Esteban Rodríguez a vecinos de Luis Manuel en San Isidro: Él está luchando porque todos tengamos una mejor vida

El activista cubano Esteban Rodríguez envió un mensaje a los vecinos de Luis Manuel Otero Alcántara en la barriada de San Isidro, en La Habana, para explicar que el artista se encuentra en huelga de hambre y sed para que todos tengamos una mejor vida.

"Mis amigos de la barriada de San Isidro, sé que es muy difícil por la situación que están pasando. Es lo que la Seguridad pretende, que ustedes piensen que esto es culpa de Luisma. Él está luchando porque todos tengamos una mejor vida", dijo el activista en redes sociales.

El 25 de abril el líder del Movimiento San Isidro decidió entrar en huelga de hambre y sed luego de varios episodios de violencia en su contra durante los últimos días, como arrestos domiciliarios, vigilancia, detenciones arbitrarias y el robo y la destrucción de sus obras de arte.

En el día de ayer, cuando cumplió tres días en huelga de hambre y sed, el artista aseguró que se sentía bien, aunque fatigado y cansado por los estragos de no consumir alimentos ni agua, además de traer las secuelas de la huelga de hambre que hizo el pasado mes de noviembre junto a otros activistas.

Otero Alcántara dijo que su mensaje era de vida, no de muerte: "Yo quiero la vida, pero quiero mi concepto de vida, que es libertad, que es amor, que es ir con tus amigos a donde tu quieras, que tus amigos no tengan miedo a saludarte. Que entrar a tu casa no sea un acto de valentía", indicó.

Con esta huelga de hambre Luis Manuel exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

Sobre la situación que atraviesa el joven de 33 años, la artista cubana Tania Bruguera dijo: "¿Alguien del MINCULT ha pensado en la ironía de tener a un artista en huelga de hambre en el aniversario 60 de Palabras a los intelectuales? ¿Cómo van a celebrar este aniversario?".