EE.UU.: “Estamos decididos a poner fin a la opresión del tiránico régimen de Cuba”

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estado de Estados Unidos reiteró este miércoles su condena al gobierno cubano, al que calificó de “tiránico”, y aseguró que está decidido a poner fin a la opresión contra el pueblo de la isla y los presos políticos.
La declaración se produjo a raíz de la situación del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, condenado en un juicio considerado fraudulento.
Washington denunció además que al opositor se le niega atención médica mientras su estado de salud continúa deteriorándose en prisión.
En su pronunciamiento, el gobierno de EE.UU. insistió en que la represión sistemática de La Habana contra voces críticas refleja el carácter autoritario del régimen y reiteró su apoyo a los activistas que defienden los derechos humanos dentro de la isla.
La administración estadounidense ha mantenido una línea dura hacia el gobierno cubano en materia de derechos humanos, mientras sectores de la comunidad internacional piden mayor presión sobre la isla para garantizar la liberación de prisioneros políticos y el respeto a las libertades fundamentales.
Cuba cerró el mes de agosto de 2025 con 1,185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según denunció la organización Prisoners Defenders, que calificó el dato como un nuevo récord mensual en la isla.
En su más reciente informe, la entidad con sede en Madrid documentó el ingreso de 13 nuevos prisioneros políticos solo en agosto, mientras que se registraron cuatro bajas, tres por cumplimiento íntegro de sanción y una por expatriación forzosa, la de la activista Aymara Nieto Muñoz, quien fue excarcelada bajo la condición de abandonar el país.
Nieto fue trasladada directamente desde prisión al aeropuerto, sin poder despedirse de su hija mayor, y deportada a República Dominicana junto a su esposo e hijas menores.
Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de agosto de 2025, se han registrado un total de 1,882 personas clasificadas como presos políticos en Cuba, casi todos ellos ciudadanos sin filiación política que han sido encarcelados tras protestar pacíficamente contra el régimen.
Entre ellos se encuentra Luis Manuel Otero, detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las manifestaciones que sacudieron la isla.
A cuatro años de su encierro, el artista y preso político atraviesa un delicado estado de salud. Padece herpes cutáneo, parásitos intestinales y chikungunya, lo que ha provocado un marcado deterioro físico y constante agotamiento.
A pesar de las dolencias, allegados aseguran que mantiene un ánimo positivo y una mente fuerte, aunque reconocen que la situación es preocupante y requiere atención.
