Kamala Harris y Nancy Pelosi hacen historia en discurso presidencial ante el Congreso de EE.UU.

La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, marcaron un hito histórico al sentarse por primera vez dos mujeres a las espaldas del mandatario de Estados Unidos en una sesión conjunta del Congreso.

Medios de prensa norteamericanos destacaron ampliamente el simbólico hecho, que también dejará huella por el uso de mascarillas contra la pandemia de COVID-19 y el saludo con los codos entre ambas políticas.

Joe Biden inició el miércoles su primer discurso en sesión conjunta del Legislativo con esta frase inédita: “Señora Speaker. Señora vicepresidenta", dijo.

“Ningún presidente ha dicho nunca esas palabras desde este podio”, apuntó a continuación: “Y ya era hora”.

La primera dama, Jill Biden, y el segundo caballero, Douglas Emhoff, presentes en la ocasión se unieron a los aplausos de una plenaria con número limitado de congresista debido a prevenciones vinculadas al coronavirus.

Pelosi, de 81 años, ha fungido como Speaker desde 2019, y antes lo hizo entre 2007 y 2011; de modo que la novedad ha llegado, una vez más, con Harris, una afroamericana con ascendencia asiática que a sus 56 años es la primera vicepresidenta en la historia estadounidense.

Legisladores demócratas y el propio Biden se mostraron orgullosos de esta imagen inusitada en 245 años como nación independiente: un país que contantemente apela al legado de sus venerados “Padres Fundadores” y que dos siglos y medio después ya puede mostrar a dos mujeres como segunda y tercera en la línea de sucesión presidencial.

Tanto la presencia de ambas mujeres custodiando al Presidente en el Capitolio como los signos asociados a la contención del coronavirus apuntan claramente en la dirección marcada por la administración Biden en su interés por desmarcarse, especialmente, del gobierno de Donald Trump.

“Como muchas mujeres, me siento orgullosa de este momento y de ver esta representación. Hace tiempo que debería haberse producido", dijo en Twitter, en la línea de lo subrayado por Biden, la representante demócrata Barbara Lee.

Este jueves, Biden cumple 100 días en la Casa Blanca.

En su discurso de la víspera, destacó lo que considera objetivos cumplidos en ese lapso: el plan de rescate, la administración de más de 200 millones de vacunas contra el coronavirus, el envío de unos 160 millones de cheques de ayuda, se ha entregado asistencia para renta y alimentación a millones de ciudadanos, así como créditos a pequeños negocios.

If we are to truly restore the soul of America, then we need to protect the sacred right to vote.Congress should pass H.R. 1 and the John Lewis Voting Rights Act and send them to my desk right away.— President Biden (@POTUS) April 29, 2021

Biden pidió además a los legisladores que aprueben y envíen inmediatamente a su escritorio John Lewis Voting Rights Act, una legislación para reformar, en aras de la inclusión, el derecho al voto en Estados Unidos.