Trump lanza mensaje a los jóvenes: “Yo salvé TikTok, así que me deben una”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este lunes en TikTok con un mensaje dirigido a los jóvenes, donde volvió a presentarse como el “salvador” de la plataforma, una idea que ha repetido en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca.
“Yo salvé TikTok, así que me deben una”, dijo el mandatario en un tono entre bromista y triunfal en su primer video publicado en la red social desde su retorno al poder.
Según informó la agencia EFE, sentado en el Despacho Oval, Trump añadió: “Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”.
El video alcanzó cerca del millón de visualizaciones en pocas horas y se ha convertido en su estreno oficial en la plataforma desde las elecciones de noviembre pasado, cuando derrotó a la demócrata Kamala Harris.
El republicano firmó recientemente una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” de TikTok en Estados Unidos, tras un acuerdo con su empresa matriz, ByteDance, que permitió mantener la aplicación operativa bajo control de empresas estadounidenses.
La medida fue celebrada por la Casa Blanca, que hace apenas unas semanas recordó públicamente que Trump fue “el presidente que salvó TikTok”, en una clara referencia a las tensiones con el Congreso y con Pekín por el control de los datos de usuarios.
Lo más leído hoy:
En 2024, el Congreso había establecido que la aplicación debía cesar operaciones en el país si no se desvinculaba de la matriz china, lo que llevó a la creación de una versión estadounidense supervisada por Oracle, encargada de proteger los algoritmos y servidores locales.
El nuevo video del mandatario refuerza su estrategia de comunicación directa con los jóvenes y consolida el uso de TikTok como un canal de propaganda política en plena etapa de reconfiguración digital del gobierno.
La Casa Blanca también abrió un perfil oficial en la plataforma, en lo que calificó como un intento por “acercarse a las nuevas generaciones”.
En sus publicaciones, el equipo presidencial ha insistido en que Trump “garantizó la libertad digital de millones de usuarios” al evitar la desaparición de TikTok en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la intervención de Trump en TikTok
¿Cómo "salvó" Donald Trump a TikTok en Estados Unidos?
Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permitió a TikTok continuar operando en Estados Unidos bajo el control de un consorcio de empresas estadounidenses. Esto implicó desvincular las operaciones de TikTok de su matriz china, ByteDance, como medida de seguridad nacional.
¿Qué cambios se implementaron en TikTok para garantizar su operación en EE.UU.?
Para garantizar la operación de TikTok en EE.UU., se estableció que un consorcio liderado por Oracle y Silver Lake Partners controlará la mayoría de las operaciones, mientras que ByteDance retendrá solo una participación minoritaria. Además, el algoritmo de TikTok será replicado y reentrenado con datos estadounidenses para eliminar cualquier influencia de Pekín.
¿Qué papel jugará Oracle en las operaciones de TikTok en Estados Unidos?
Oracle liderará el consorcio estadounidense encargado del control mayoritario de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. La empresa jugará un papel clave en la supervisión del algoritmo y la seguridad de los datos para garantizar que no haya injerencia de China.
¿Por qué fue necesaria la intervención del gobierno de EE.UU. en TikTok?
La intervención fue necesaria por preocupaciones de seguridad nacional, ya que había temores de que el gobierno chino pudiera acceder a datos personales de ciudadanos estadounidenses a través de ByteDance. La medida buscaba proteger estos datos y evitar cualquier influencia extranjera en la plataforma.
¿Qué impacto tiene la reestructuración de TikTok en su popularidad en EE.UU.?
Aunque algunos expertos advierten que los cambios en el algoritmo podrían alterar la experiencia de los usuarios, la aplicación sigue siendo muy popular entre los jóvenes estadounidenses. La intervención del gobierno ha permitido que TikTok continúe siendo una plataforma clave para la expresión y el entretenimiento en el país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.