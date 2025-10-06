Trump lanza mensaje a los jóvenes: “Yo salvé TikTok, así que me deben una”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este lunes en TikTok con un mensaje dirigido a los jóvenes, donde volvió a presentarse como el “salvador” de la plataforma, una idea que ha repetido en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca.

“Yo salvé TikTok, así que me deben una”, dijo el mandatario en un tono entre bromista y triunfal en su primer video publicado en la red social desde su retorno al poder.

Según informó la agencia EFE, sentado en el Despacho Oval, Trump añadió: “Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”.

El video alcanzó cerca del millón de visualizaciones en pocas horas y se ha convertido en su estreno oficial en la plataforma desde las elecciones de noviembre pasado, cuando derrotó a la demócrata Kamala Harris.

El republicano firmó recientemente una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” de TikTok en Estados Unidos, tras un acuerdo con su empresa matriz, ByteDance, que permitió mantener la aplicación operativa bajo control de empresas estadounidenses.

La medida fue celebrada por la Casa Blanca, que hace apenas unas semanas recordó públicamente que Trump fue “el presidente que salvó TikTok”, en una clara referencia a las tensiones con el Congreso y con Pekín por el control de los datos de usuarios.

Lo más leído hoy:

En 2024, el Congreso había establecido que la aplicación debía cesar operaciones en el país si no se desvinculaba de la matriz china, lo que llevó a la creación de una versión estadounidense supervisada por Oracle, encargada de proteger los algoritmos y servidores locales.

El nuevo video del mandatario refuerza su estrategia de comunicación directa con los jóvenes y consolida el uso de TikTok como un canal de propaganda política en plena etapa de reconfiguración digital del gobierno.

La Casa Blanca también abrió un perfil oficial en la plataforma, en lo que calificó como un intento por “acercarse a las nuevas generaciones”.

En sus publicaciones, el equipo presidencial ha insistido en que Trump “garantizó la libertad digital de millones de usuarios” al evitar la desaparición de TikTok en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre la intervención de Trump en TikTok