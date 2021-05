Gobierno de Cuba venderá una libra de arroz adicional en mayo

El gobierno cubano anunció este viernes que en el mes de mayo venderá una libra de arroz por persona adicional a la cuota normada, en medio de la escasez de alimentos que vive la población del país.

Una información publicada por el Ministerio de Comercio Interior de Cuba (Mincin), señala que se mantendrán los actuales precios minoristas para el arroz, con las diferencias establecidas según la cantidad de granos partidos, lo cual se corresponde con el origen del producto.

A partir de la cuota de mayo, para la venta normada, liberada y regulada de arroz importado de origen vietnamita se aplicará el precio de siete pesos por libra, y de 10 pesos para el del área de América, lo que se corresponde con la calidad reconocida por la población, explicó la entidad estatal en Twitter.

Los cubanos, en la práctica, distinguen la calidad del arroz tomando en cuenta su origen de producción, reconociendo como el de mejor calidad al que se corresponde con el área de América (Brasil, Uruguay, Argentina), detalló.

La escasez de alimentos en Cuba incluye el acceso al arroz, un producto básico en la alimentación de los habitantes de la nación caribeña.

El régimen de la isla ha debido negociar la posibilidad de importar arroz desde países como Paraguay, y antes ya importaba desde Argentina, Brasil, Vietnam y otros proveedores.

Sin embargo, esta dependencia del mercado externo podría deberse a la ineficaz gestión estatal para asegurar su producción interna de arroz.

En diciembre de 2020 el campesino cubano Sergio Rivero Fuentes se quejó de no tener maquinaria para recoger la cosecha de arroz y dijo que los dirigentes de Granma, una de las provincias productoras del cereal, conocen el problema y no lo solucionan, pese a ser un cultivo priorizado por el gobierno.

La nota del Mincin fue contestada por un cubano que asegura "No van a dar nada que no estén dando desde enero, 1 libra adicional solamente, lo que ahora seguro nos toca más caro y es el argentino, no ninguno de los otros".

Una libra de arroz adicional no soluciona el problema de la población cubana, donde los productos normados no alcanzan y la canasta básica mensual se elevó desde enero a 1528 pesos.

El jueves una madre cubana dijo desesperada por no tener con qué alimentar a sus dos hijos, que el gobierno "Nos tienen muertos de hambre".

"Tengo mis hijos que nacieron en un país socialista, comunista, y al final no hacen nada, nos tienen muertos de hambre, nos tienen pasando trabajo ¡Hasta cuándo!", afirmó la mujer en una entrevista concedida al portal Cubanet, donde asegura que ha pedido varias veces trabajo pero no hay ofertas, ni recibe ayuda del gobierno para sus niños.

"No tengo cómo alimentar a mis hijos", dijo Virgen al portal Cubanet, y admitió que en ocasiones sus dos niños se acuestan sin comer.