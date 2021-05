Amigos de Luis Manuel Otero exigen su libertad

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © CiberCuba / Facebook Luis Manuel Otero

Un importante grupo de cubanos, amigos del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, exigen al Gobierno de Cuba la liberación inmediata del activista.

Este jueves la Seguridad del Estado filtró a través de una cuenta en YouTube, un nuevo vídeo en que se puede ver a Otero en estado físico visiblemente deteriorado.

El joven aparece sentado en la cama del Hospital Calixto García de La Habana, donde lo mantienen retenido desde el 2 de mayo, cuando agentes de la policía política lo sacaron de su casa y lo llevaron a esta institución, después de estar más de 8 días en huelga de hambre y sed.

El vídeo tiene un minuto de duración pero está editado al menos tres veces. Al activista se le ve comiendo de una bandeja que sostiene en sus piernas y conversando con un familiar suyo. Su estado físico parece delicado y esto ha hecho saltar las alarmas entre sus amigos.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, compartió un mensaje en que muestra su dolor con lo que está viviendo Otero y saca a la luz una confesión de un desconocido. El hombre le aseguró hace varias semanas que cuando el activista salga del centro hospitalario, no podrá narrar nada de lo que le ha pasado. Esto se debe al presunto uso de tratamiento de terapia electroconvulsiva (TEC), también conocida como terapia por electrochoque.

La activista Anamely Ramos hizo referencia al vídeo en sus mensajes en redes sociales. Alertó que fue publicado en la noche del 19 de mayo, día en que se conmemora la muerte del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

El periodista independiente Carlos Manuel Álvarez dijo en referencia al video que no reproduciría tamaña violación porque, ver cómo exponen a Otero le da ganas de llorar. "El asco y el dolor que me provoca esa dictadura macabra es irreversible", comentó.

La escritora Katherine Bisquet Rodríguez reaccionó al vídeo indicando que los activistas cubanos no se dejarán amedrentar con la fuertes imágenes del estado de Otero.

"Todos los días me levanto más decidida a trabajar para hacer cosas, una ínfima cosa, que los ponga más contra la pared, que los ponga más en evidencia. No van a secuestrar nuestra imaginación. No nos van a intimidar. No nos van a desacreditar", dijo Bisquet y pidió la libertad de Otero y la de todos los presos políticos.

Otros comentarios han estado centrados en la esperanza de superar esta situación y consiste en "ser capaz de prender una luz, a pesar de toda la oscuridad".

El nuevo vídeo filtrado en que se puede ver a Otero visiblemente deteriorado, muchos cubanos lo interpretan como una respuesta de los agentes de la Seguridad al comunicado que hizo el martes el Movimiento San Isidro (MSI) citando fuentes allegadas al activista.

"Dos familiares de Luis Manuel que puntualmente han podido verlo confirman que Otero Alcántara podría estar en huelga de hambre, de sed y en voto de silencio desde el lunes 10 de mayo", decía el texto.

El MSI ha señalado en varias oportunidades que los partes médicos del régimen cubano sobre Otero han sido ambiguos y han contribuido a la desinformación alrededor de este caso, pues tratan de ocultar una verdad indiscutible, Otero está preso en un hospital de Cuba.

La activista cubana Omara Ruiz Urquiola anunció al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en particular a quienes catalogó como "médicos torturadores", que existe un arsenal legal con el que serán juzgados, por los procederes que están llevando a cabo contra Otero en la actualidad.

La artista cubana Camila Lobón alerto por su parte que el vídeo puede haber sido grabado en cualquier momento. "Cuántos videos le habrán hecho que no han podido usar porque los expone a ustedes. Que sucios recursos los vuestros. Este país es un teatro dirigido por la contrainteligencia militar, un teatro que solo las almas ciegas y pobres se creen", dijo.

El periodista independiente Héctor Luis Valdés exigió a las autoridades cubanas que liberen de una vez a Otero. "¿Por qué no lo dejan regresar a su casa; a Damas, con su gente, con sus amigos? ¿Por qué lo apartan de su círculo de sostén y lo aíslan en una institución de salud y le prohíben recibir visitas? ¿Qué juego macabro están diseñando al más puro estilo de Saw?", se preguntó.